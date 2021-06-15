Рада 18 июня может обратиться к США о предоставлении статуса основного союзника вне НАТО

КИЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Верховная рада в пятницу, 18 июня, может рассмотреть вопрос об обращении к Конгрессу США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов вне НАТО. Об этом во вторник сообщил депутат украинского парламента от правящей партии "Слуга народа" Александр Качура в своем Telegram-канале .

"Скорее всего, в пятницу будет внеочередное пленарное заседание [парламента Украины] по проекту постановления об обращении Верховной рады к Конгрессу США относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA)", - написал он.

Соответствующий документ, как свидетельствует официальный сайт Рады, во вторник был зарегистрирован в парламенте. В пояснительной записке необходимость принятия постановления объясняется "агрессией России".

Автором документа выступил депутат Рады от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Ранее во вторник в своем телеграм-канале он сообщил, что собрал 150 подписей его коллег по парламенту, которые необходимы для рассмотрения этого вопроса на внеочередном заседании. "Вчера [14 июня] в НАТО объявили, что Украина получит членство через ПДЧ (План действий по членству в НАТО). Однако статус MNNA не мешает Украине идти в альянс. И голосование за мой проект обращения в Раде будет служить важным сигналом для России и мира о нашем цивилизационном выборе", - заявил Гончаренко.

В понедельник участники саммита НАТО отметили в итоговом заявлении, что Украина и Грузия в будущем смогут стать членами альянса. Вместе с тем в коммюнике ничего не сказано ни о возможных сроках приема этих стран в НАТО, ни о перспективе предоставления им ПДЧ. На пресс-конференции по завершении саммита президент США Джо Байден, отвечая на вопрос о том, готов ли Вашингтон поддержать предоставление Киеву ПДЧ, ответил, что это зависит от того, отвечают ли украинские власти "критериям". По мнению же президента Украины Владимира Зеленского, для Украины настало время получения ПДЧ.

Альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что "Украина и Грузия со временем станут членами НАТО", однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление Украины в НАТО. Ранее Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.