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Палестино-израильский конфликт

СМИ: израильская авиация нанесла удары по позициям группировок в Газе

Как заявили в контролирующем сектор движении ХАМАС, атаке подвергся, в частности, один из тренировочных лагерей его боевого крыла

КАИР, 16 июня. /ТАСС/. Израильские ВВС нанесли в ночь на среду удары по позициям группировок в секторе Газа. Об этом сообщил новостной портал Dunya Al Watan.

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По его данным, налетам после полуночи подверглись расположения так называемого сопротивления в городах Хан-Юнис и Газа. О последствиях бомбардировок информации не поступало.

Как заявили в контролирующем сектор движении ХАМАС, атаке подвергся, в частности, один из тренировочных лагерей его боевого крыла. В израильской армии не комментируют данную информацию.

В ночь на 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней до этого обменивались ракетными ударами. Жертвами противостояния стали 256 жителей сектора, около 2 тыс. получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек. В настоящее время при активном посредничестве Египта идет работа над постоянным соглашением о перемирии между сторонами.

Теги
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