Группа законодателей США перед саммитом в Женеве призвала Байдена взаимодействовать с РФ

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Группа американских конгрессменов, придерживающихся левых взглядов, в преддверии саммита в Женеве призвала президента США Джо Байдена взаимодействовать с российским лидером Владимиром Путиным в сферах, касающихся безопасности, экономики и экологии. Данное письмо политику опубликовано во вторник на сайте члена Палаты представителей Конгресса США Прамилы Джаяпал (демократ от штата Вашингтон).

Законодатели отметили в послании, что поддерживают предстоящую встречу лидеров США и РФ. "Каждый американский президент с Франклина Рузвельта встречался лично с лидерами Советского Союза или России. Мы поддерживаем ваше решение продолжить эту традицию и сделать стабильными и предсказуемыми отношения между США и РФ в целях поддержания стратегической стабильности в Европе и во всем мире", - подчеркнули конгрессмены.

"Мы надеемся, что во время этих консультаций для вас будет приоритетом возможность взаимодействия между США и Россией с целью снижения напряженности в спорных сферах и сотрудничества в представляющих важность для всего мира областях, таких как контроль над вооружениями и предотвращение новой ядерной гонки, противодействие изменению климата, борьба против экстремизма, уменьшение угроз в киберпространстве для экономик и инфраструктуры стран, а также сокращение экономического неравенства в мире", - отмечается в письме.

Законодатели констатировали, что "США и Россия вместе располагают более чем 90% всех ядерных боеголовок в мире". Они подчеркнули необходимость "дипломатического взаимодействия" между Вашингтоном и Москвой для предотвращения "кошмарного ядерного конфликта". Кроме того, конгрессмены призвали к "пересмотру и отмене имеющихся предложений по увеличению расходов на ядерные вооружения". Они выразили надежду на то, что саммит в Женеве позволит "добиться мирного разрешения конфликта в таких регионах, как восточная Украина".

"Мы считаем, что конфликт между Россией и США стал бы катастрофой для обеих стран, для Европы, наших союзников и всего мира", - говорится в письме. Его авторы подчеркнули, что поддерживают установление стабильных и предсказуемых отношений между Москвой и Вашингтоном. "Мы надеемся, что этот саммит станет важным шагом вперед на этом направлении", - добавили они. Документ подписали 15 членов нижней палаты Конгресса США. Все они входят в объединение, которое добивается принятия в США законов, поддерживаемых прогрессивным крылом Демократической партии.