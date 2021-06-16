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Встреча Путина и Байдена в Женеве

СМИ: журналисты услышат ремарки Байдена и Путина после встречи в узком составе

После этого оба лидера удалятся на переговоры которые могут продлиться 4-5 часов, но могут затянуться и на больший срок

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден выступят с краткими ремарками перед журналистами после встречи в узком составе. Об этом сообщил в среду телеканал MSNBC.

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"Президент Путин и президент Байден встретятся в рамках небольшого мероприятия, взяв с собой по одному человеку и переводчику, вскоре после этого мы ожидаем что-то услышать от обоих, пресс-пул будет в помещении для этих ремарок", - сказал в прямом эфире корреспондент телеканала Джонатан Лемир и добавил, что после этого оба лидера удалятся на переговоры которые могут продлиться 4-5 часов, но могут затянуться и на больший срок.

Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, Путин и Байден обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияШвейцарияБайден, Джозеф (Джо)Встреча Путина и Байдена в Женеве
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