СМИ ожидают конструктивности в отношениях России и США после саммита в Женеве

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Представители СМИ оценивают перспективы начавшегося в среду в Женеве саммита России и США реалистично: они единодушны во мнении, что сегодняшняя встреча вряд ли приведет к сдвигу позиций. Некоторые из них указывают на то, прошлая встреча президентов США и России продлилась восемь часов, а здесь же ожидается только четыре-пять часов. Сейчас главное - это поддержание диалога, ждать каких-то конкретных решений вряд ли стоит - так считает большинство работающих на саммите журналистов, опрошенных ТАСС.

"Я ожидаю, по меньшей мере, какую-то форму деэскалации в отношениях двух стран, даже если они не решат какие-либо конкретные, специфические проблемы сегодня и даже если мы не услышим о конкретных соглашениях. Я надеюсь, что это будет начальный пункт улучшения отношений", - отметил Андреас Цумах из Германии.

"Я был свидетелем предыдущего саммита Москвы и Вашингтона в Женеве в 1985 году - между Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. У них было много споров. Тем не менее возникло что-то между двумя странами, между двумя деятелями", - сказал он. "Личные отношения между Владимиром Путиным и Джо Баденом не очень хорошие, - указал журналист. - Возможно, они здесь немного улучшатся: на это мы все надеемся". "Это будет хорошо для Германии и Европы, и я надеюсь, что это будет хорошо и для России, - продолжал он. - Отношения между странами Европейского союза и Россией, являющиеся довольно напряженными, должны, на мой взгляд, стать более конструктивными. И здесь может наступить поворотный момент".

Вице-президент Ассоциации иностранной прессы Швейцарии, южноафриканский журналист Питер Кенни высказал мнение, что "важность саммита обусловлена тем, что они [Путин и Байден] говорят друг с другом". "Полагаю, что две великие державы должны вести переговоры", - отметил он. "Не ожидаю каких-либо прорывов от встречи, однако участники саммита, уверен, поднимут серьезные вопросы, - убежден журналист. - Видимо, президент США будет говорить о таких вещах, как кибербезопасность, политическая ситуация, обвинения во вмешательстве в выборы".

"Эти вопросы, конечно, могут быть подняты, но они не будут сразу же решены. Но президенты будут говорить друг с другом, поэтому саммит важен. Это начало пути", - сказал Кенни.

"Снизить взаимное давление"

"Я думаю, что в Женеве не стоит рассчитывать на какой-то прорыв - отношения попросту [между Россией и США] слишком испорчены. Список конфликтных тем и взаимных обвинений за прошедшие месяцы стал еще длиннее. Поэтому будет хорошо, если [Москве и Вашингтону] удастся в целом снизить взаимное давление", - считает Кристина Нагель с телеканала ARD.

Журналист Эльмар Тевессен, работающий на телеканал ZDF, указал на то, что "было бы успехом, если бы оба [Путин и Байден] поняли, чего ожидать друг от друга". По его мнению, речь в первую очередь пойдет о выстраивании каналов коммуникации на случай конфликта, с тем чтобы не допустить еще большего обострения в отношениях между Россией и США, Россией и НАТО. "Понять, как работает другая сторона", - вот цель, которую в целом преследует саммит, считает журналист.

В свою очередь репортер из Китая, пожелавший сохранить анонимность, отметил, что, на его взгляд, лидеры России и США не будут "много говорить о Китае и сфокусируются на правах человека в России, украинском кризисе, проблемах в Афганистане и региональной стабильности и безопасности". "Путин и Байден - одни из важнейших мировых лидеров. Поэтому китайской аудитории интересно знать, что происходит между ними", - сказал журналист.

"Я лично не знаю, но думаю, что нашей аудитории больше интересно узнать, почему эти два мировых лидера встречаются здесь и о чем они говорят. Но если вопросы, касающиеся Китая, будут на повестке... У нас просто пока нет подтверждения этому ни в СМИ, ни со стороны правительства. Поэтому для китайцев это скорее просто крупное международное событие", - добавил репортер.

Важен диалог

"Это хорошо для Швейцарии, для продвижения страны в мире. Это ожидалось и все довольны, - заявил корреспонденту ТАСС журналист швейцарского СМИ. - Для Швейцарии это добрая традиция посредничества в вопросах дипломатии. После четырех лет Трампа мы рады возобновлению традиции приема таких мероприятий. Женева вновь может заявить о себе миру".

"Мы ничего не ждем от этих переговоров. Сама по себе встреча - это уже прорыв в дипломатии. Для нас самое главное чтобы Россия и США говорили, чтобы между ними были нормальные дипломатические обмены", - сказал журналист из одной из скандинавских стран. "Сейчас представители США и России практически не работают в Вашингтоне и Москве, - напомнил он. - То есть такой диалог практически не существует. Поэтому для нас важно, чтобы был этот диалог".

"Мы же находимся рядом с Россией, и нам очень важно, чтобы западные страны вели диалог с Москвой, причем не только на двусторонней основе, а и на уровне ЕС, чтобы США также говорили с Россией", - добавил журналист.

При этом он заметил, что его СМИ больше интересует на саммите вопрос киберпреступности. "Сейчас это очень большая тема у нас", - сказал репортер.

Всего на саммит запросили аккредитацию около 3 тыс. представителей СМИ. Организовано два пресс-центра, один из которых разместился непосредственно у виллы Ла-Гранж.