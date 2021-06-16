В ООН надеются, что саммит Россия - США послужит движению вперед в глобальных вопросах

ООН, 16 июня. /ТАСС/. ООН надеется, что итоги саммита Россия - США помогут движению вперед в борьбе с глобальными вызовами и в укреплении стратегической стабильности. Об этом заявил в среду на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Мы пока ждем дальнейшей информации об итогах саммита, учитывая что он только завершился. При этом я хочу сказать, что мы последовательно поддерживаем все усилия по диалогу и надеемся, что сегодняшние дискуссии по глобальным вызовам и по достижению большей стратегической стабильности будут движением вперед", - сказал он.

"Сами по себе дискуссии - это уже хорошо. Мы уже указали, как важно то, что две страны, являющиеся постоянными членами Совета Безопасности ООН, проводят такую встречу, чтобы разрешить имеющиеся противоречия", - добавил представитель офиса генерального секретаря.