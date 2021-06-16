ICAO представит предварительный доклад по инциденту с самолетом Ryanair 23 июня

ОТТАВА, 16 июня. /ТАСС/. Предположительно итоговый доклад по инциденту с воздушным судном ирландской авиакомпании Ryanair будет представлен на следующей сессии Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO), которая начнется 13 сентября. Об этом в среду говорится в заявлении организации.

Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

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"Расследование продолжается, отчет ожидается на следующей сессии Совета, которая начнется 13 сентября", - отметили в документе.

По информации ICAO, "некоторые предварительные данные уже предоставлены Белоруссией и Польшей, информация запрошена у Греции, Ирландии, Литвы и Швейцарии". Ожидается, что промежуточный отчет будет представлен примерно 23 июня.

Ранее в четверг представитель РФ в ICAO Сергей Гудков заявил корреспонденту ТАСС, что Россия на заседании Совета организация выступила за проведение честного и транспарентного расследования ситуации с бортом Ryanair.