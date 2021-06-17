Британский эксперт назвал огромным достижением разговор Путина и Байдена в Женеве

ЛОНДОН, 17 июня. /Корр. ТАСС Мария Пилипенко/. Сам факт того, что разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялся, можно считать настоящим достижением и началом более содержательных отношений между двумя странами. Такое мнение выразил в среду британский профессор российской и европейской политики Кентского университета в городе Кентербери Ричард Саква, комментируя по просьбе ТАСС итоги прошедшего в Женеве однодневного саммита Россия - США.

"Сам факт того, что это произошло, - огромное достижение. Байден направлял приглашение российскому президенту, Путин раздумывал, но потом принял его. И, бесспорно, установление диалога и дипломатии - огромное достижение за последние два года, когда диалог [между Москвой и Вашингтоном] практически оборвался", - сообщил собеседник агентства. Он занимает пост старшего научного сотрудника НИУ ВШЭ и является почетным профессором факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова.

Саква отметил, что не назвал бы тон разговора лидеров России и США позитивным, но с уверенностью сказал, что беседа Путина и Байдена была "деловой, прагматичной и стала очень хорошим началом для более содержательных отношений" между двумя странами.

Британский ученый считает, что пока говорить о конкретных улучшениях рано, но уже можно охарактеризовать результаты беседы как "окончание отрицания". "Сейчас все представляется положительным, и я очень надеюсь, что положение дел не ухудшится", - продолжил он. С точки зрения эксперта, наиболее точно эту встречу можно охарактеризовать с помощью цитаты бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля (1874-1965): "Лучше обсуждать, чем воевать".

Выигрыш для всех

"Это выигрышная ситуация для всех. Здесь не стоило бы говорить о проигравших и победивших. Я думаю, что победили все. В течение стольких лет, начиная с 2014 года, все терпели исключительно поражения. Состоявшийся разговор замедлил скатывание в очень серьезную конфронтацию, если не в холодную войну", - заметил Саква, отвечая на вопрос, кому из лидеров принес больше выгоды этот саммит.

Он обратил внимание на то, что Байдену удалось придать своей пресс-конференции положительную направленность. По словам эксперта, американская пресса была настроена крайне враждебно и пыталась спровоцировать главу Белого дома на негативные высказывания о прошедшем разговоре.

"Даже несмотря на то, что пресс-конференции прошли раздельно, это сработало. То, как американские СМИ формулировали вопросы, предумышленно склоняло к конфронтации. Они преподносили вопросы таким образом, чтобы на них было сложно ответить в позитивном ключе. И Байден справился с этим очень хорошо", - подытожил политолог.