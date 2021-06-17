Тирасполь счел заявление Госдумы подтверждением роли РФ в урегулировании в Приднестровье

КИШИНЕВ, 17 июня. /ТАСС/. МИД непризнанного Приднестровья отметил важную посредническую роль России в урегулировании приднестровской проблемы, комментируя принятое в среду заявление Госдумы, в котором депутаты обвинили Кишинев и Киев в давлении на Тирасполь.

"Принятый документ в очередной раз подтвердил важную роль Российской Федерации в качестве страны-гаранта и посредника в молдавско-приднестровском урегулировании. Рассчитываем на то, что международный переговорный процесс вернется в конструктивное рабочее русло, а его участники будут придерживаться принципов и процедур ведения переговоров и откажутся от санкционной блокадной политики в отношении Приднестровья", - отмечается в распространенном в среду заявлении МИД.

Госдума на пленарном заседании в среду единогласно приняла проект заявления, осуждающего планы и действия властей Молдавии и Украины в отношении Приднестровья и призывающего Кишинев и Киев к соблюдению ранее достигнутых договоренностей. Документ был внесен депутатами фракции "Единая Россия". Как отмечают российские парламентарии, проевропейские силы в Молдавии добиваются блокады Приднестровья и подрывают переговорный процесс. Они обратили внимание на планы Кишинева и Киева с 1 сентября закрыть границу для зарегистрированных в Приднестровье автомобилей, а также с 11 июля взять под свой контроль товарные потоки, проходящие через крупнейший контрольно-пропускной пункт Приднестровья "Кучурган". В заявлении нижней палаты также содержится призыв к правительству России оказать помощь Приднестровью и проживающим там российским гражданам.

Приднестровская Молдавская Республика была провозглашена 2 сентября 1990 года на левобережных районах Молдавии, жители которых выступили против действий радикальных политиков в Кишиневе, добивавшихся выхода республики из состава СССР и объединения с Румынией. В 1992 году конфронтация переросла в вооруженный конфликт, остановить который удалось после вмешательства российских миротворцев. Сегодня в непризнанной республике проживают свыше 200 тыс. граждан РФ. Переговоры по урегулированию приднестровской проблемы ведутся в формате "5+2" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС.