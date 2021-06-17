Эксперт: итоги саммита Россия - США можно считать "победой Путина по очкам"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 июня. /ТАСС/. Результаты встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом можно охарактеризовать как "победу россиянина по очкам с минимальным преимуществом". Такую оценку прошедшему 16 июня в Женеве саммиту США-Россия дал международный обозреватель бразильской газеты Folha de S.Paulo Игорь Гилов.

"Если бы речь шла о боксе, то результат встречи, продолжавшейся около 3,5 часов, <...> можно было бы назвать технической ничьей или победой россиянина по очкам с минимальным преимуществом", - полагает эксперт. К такому выводу он пришел, исходя из итогов обсуждения лидерами двух "деликатных тем" - Украины и хакерских атак.

Несмотря на непреклонность позиций Байдена и Путина по первой из них, Гилов отмечает, что лидеры "говорили на одном языке, когда речь шла о решении проблемы", которая заключается в необходимости выполнения минских договоренностей. "Принимая во внимание недавний не слишком дружелюбный обмен репликами между Байденом и [президентом Украины Владимиром] Зеленским, который хочет скорейшего вступления Украины в НАТО, что на сегодняшний день нереализуемо, в Киеве, должно быть, запахло жареным", - пишет журналист-международник.

Что касается вопросов кибербезопасности, то здесь, полагает автор, "Байден показал себя неоднозначно". Анонсированные сторонами намерения начать переговоры по выработке стандартов безопасности и реагирования на будущие угрозы, по мнению Гилова, "не представляют значительных угрозы для Кремля, <...> даже если Байден будет и дальше придерживаться своей обычной риторики о "разрушительных последствиях для России" в случае повторения эпизодов прошлого".

Помимо подвижек в вопросах кибербезопасности эксперт также положительно оценивает российско-американские договоренности в области контроля над ядерным оружием, хотя и считает, что этот консенсус был ожидаемым.