Эксперт: женевский саммит способен стать многообещающим началом

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве способна стать мнообещающим началом для дальнейшего диалога двух стран. Такое мнение выразил директор вашингтонского Института перспективных российских исследований имени Джорджа Кеннана Мэтью Рожански, комментируя по просьбе ТАСС итоги саммита в Швейцарии.

"Президент Байден сделал так, что ожидания от саммита в Женеве были относительно невысокими. Своей целью он описал движение в сторону более стабильных и предсказуемых отношений, а также установку рамок для поведения, которое может потенциально привести к эскалации. Если исходить из этого, то саммит представлял собой многообещающее начало, но только начало", - полагает он.

Эксперт обратил внимание на то, что лидеры двух стран приняли совместное заявление по стратегической стабильности, в котором подтверждалась приверженность принципу, согласно которому ядерная война никогда не должна быть развязана. "В момент, когда в отношениях США и России имеются серьезные трудности и высокий риск, даже этот базовый принцип играет жизненно важную роль", - подчеркнул эксперт, отметив важность дальнейшего диалога по стратегической стабильности. Рожански назвал важным шагом и решение о том, что послы двух стран вернутся в Вашингтон и Москву.