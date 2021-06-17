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Встреча Путина и Байдена в Женеве

Эксперт: женевский саммит способен стать многообещающим началом

Решение о том, что послы двух стран вернутся в Вашингтон и Москву: также стало важным решением, отметил глава Института перспективных российских исследований имени Джорджа Кеннана Мэтью Рожански

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве способна стать мнообещающим началом для дальнейшего диалога двух стран. Такое мнение выразил директор вашингтонского Института перспективных российских исследований имени Джорджа Кеннана Мэтью Рожански, комментируя по просьбе ТАСС итоги саммита в Швейцарии.

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"Президент Байден сделал так, что ожидания от саммита в Женеве были относительно невысокими. Своей целью он описал движение в сторону более стабильных и предсказуемых отношений, а также установку рамок для поведения, которое может потенциально привести к эскалации. Если исходить из этого, то саммит представлял собой многообещающее начало, но только начало", - полагает он.

Эксперт обратил внимание на то, что лидеры двух стран приняли совместное заявление по стратегической стабильности, в котором подтверждалась приверженность принципу, согласно которому ядерная война никогда не должна быть развязана. "В момент, когда в отношениях США и России имеются серьезные трудности и высокий риск, даже этот базовый принцип играет жизненно важную роль", - подчеркнул эксперт, отметив важность дальнейшего диалога по стратегической стабильности. Рожански назвал важным шагом и решение о том, что послы двух стран вернутся в Вашингтон и Москву.

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СШАРоссияВстреча Путина и Байдена в Женеве
Встреча Путина и Байдена в Женеве
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