Эксперт: саммит в Женеве прошел по-деловому и сердечно, но прогресс скромный

ВАШИНГТОН, 17 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве прошла в деловой и сердечной атмосфере, но прогресс на ней был достигнут скромный. Такое мнение высказал авторитетный внешнеполитический аналитик, основатель и президент международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер, комментируя по просьбе ТАСС российско-американские переговоры на высшем уровне в Швейцарии.

"Мне показалось, что это было хорошо организовано стороной Байдена: Путин прибывает [на ставшую площадкой переговоров виллу Ла-Гранж] первым, и поэтому президенту США не приходится ждать, встреча прошла по-деловому - в сердечной и заинтересованной атмосфере, но [стала] короче, чем ожидалось", - сказал политолог. На его взгляд, "раздельные пресс-конференции [лидеров двух стран по итогам женевского саммита] позволили оставить последнее слово за [выступавшим после Путина] Байденом". "Путину встреча нужна была больше, Байден устанавливал правила", - утверждал Бреммер.

"Если же брать существо дела, то прогресс очень скромный", - считает глава Eurasia Group. "Хорошо, что [в Вашингтон и Москву] возвращаются [после консультаций] послы [России и США]. Хорошо, что стороны ведут переговоры по военным вопросам. Однако за этим стоит немногое", - полагает Бреммер.

С его точки зрения, "самым важным вопросом является кибербезопасность". А этот вопрос, как выразился аналитик, "представляет собой большое "поглядим". "Я скептически оцениваю готовность российского правительства серьезным образом изменить поведение в этой сфере. И неясно, будут ли хоть сколько эффективными сдерживание и наказание со стороны США", - добавил Бреммер.