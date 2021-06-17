Эксперт: саммит в Женеве показал, что Россия и США могут иметь рабочие отношения

ВАШИНГТОН, 17 июня. /Корр. ТАСС Григорий Сапожников/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве продемонстрировала, что истерия вокруг РФ подходит к концу, а руководство двух стран может иметь рабочие отношения. Такое мнение высказал в среду в беседе с корреспондентом ТАСС доцент факультета международной службы Американского университета в Вашингтоне Кит Дарден.

"Саммит был очень позитивным, он показал, что администрация Джо Байдена и российское правительство могут иметь рабочие отношения, договариваясь о ключевых интересах и принципах, - сказал Дарден. - Конечно, это первый шаг, ничего конкретного не было подписано, как мы знаем. Вместе с тем это видится основой для того, чтобы поручить чиновникам двух стран работать над более конкретными предложениями в сфере стратегической стабильности, контроля над вооружениями, по вопросу заключенных. Это весьма позитивно".

По мнению эксперта, саммит продемонстрировал, что истерия вокруг России в США в определенной степени "подходит к концу", и это очень хорошо для "перспектив прагматичного компромисса на ближайшие несколько лет".

Говоря о совместном заявлении лидеров по стратегической стабильности, собеседник агентства отметил, что эта сфера не всегда означает достижение конкретных договоренностей. "Скорее речь идет о прояснении намерений. Я думаю, что стороны получили представление о намерениях друг друга. С американской стороны было [прояснено], что <...> может вызвать ответ, а что российская сторона может предпринять для более активной работы с США в киберпространстве", - считает доцент Американского университета в Вашингтоне.

В совместном заявлении президентов РФ и США, которое было опубликовано на сайтах Кремля и Белого дома, указывается, что в скором времени будет запущен "комплексный, предметный и энергичный диалог по стратегической стабильности". В документе подчеркивается, что недавнее продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) является свидетельством приверженности контролю над ядерными вооружениями.

Кроме того, по итогам переговоров было заявлено, что в ближайшее время могут вернуться в Москву и Вашингтон американский и российский послы. На саммите, по словам Байдена, поднимался также вопрос о находящихся в российских тюрьмах гражданах США. Помимо этого Соединенные Штаты предложили России определить перечень объектов инфраструктуры, кибератаки в отношении которых не допускаются.