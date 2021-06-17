Адвокат Ярошенко: саммит в Женеве показал наличие воли для обмена заключенными США и РФ

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Заявления российской и американской сторон по итогам саммита в Женеве говорят в пользу того, что политическая воля для обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном есть, теперь этим вопросом, вероятно, займутся профильные ведомства. Такое мнение выразил в среду в беседе с корреспондентом ТАСС адвокат Алексей Тарасов, который представляет интересы отбывающего наказание в тюрьме в городе Данбери (штат Коннектикут) российского летчика Константина Ярошенко.

В Женеве ранее в тот же день состоялась российско-американская встреча на высшем уровне. Согласно распространенной информации, лидеры США и РФ Джо Байден и Владимир Путин обсуждали тему обмена заключенными. "Там могут быть найдены определенные компромиссы", - заявил глава российского государства на пресс-конференции после переговоров.

"Понятно, что этот вопрос еще не решен окончательно", - констатировал юрист. Он предположил, что "принципиально есть политическая воля это решить". Тарасов допустил, что "сейчас это будет спущено в профильные структуры, будь то МИД, Госдеп, Министерство юстиции США, которые конкретно уже будут прорабатывать механизмы того, как это будет осуществляться".

"В случае необходимости я опять-таки готов подключиться к этой схеме и в интересах своих клиентов способствовать их освобождению. И это будет способствовать реализации тех договоренностей, которые, вероятно, сегодня были достигнуты между лидерами", - сказал защитник. Тарасов отметил, что после саммита в Женеве у него уже "был контакт с российскими дипломатами". Он заверил, что "выразил готовность способствовать, если какие-то судебные действия потребуются на территории Соединенных Штатов для реализации освобождения соотечественников".

Байден уточнил, что на встрече в Женеве говорил, в частности, об осужденных в РФ американцах Поле Уилане и Треворе Риде.

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские сотрудники федерального Управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.