Эксперт: саммит в Женеве дает надежду на заключение США и РФ договоренностей в киберсфере

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Итоги российско-американского саммита в Женеве, состоявшегося в среду, могут позволить странам выработать в перспективе договоренности в сфере кибербезопасности. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС профессор политической географии Рэдфордского университета (штат Вирджиния) Грегори Иоффе.

"Очень хорошо, что они договорились начать консультации в этой области. Что такое консультации? Это значит, что эксперты, наделенные правительствами двух стран определенными полномочиями, будут вырабатывать какие-то правила, - констатировал он. - Как сказал [президент США Джо] Байден, "правила дорожного движения" в этой области".

"Если они зададутся целью, то обязательно будут какие-то соглашения. Весь вопрос в том, что это за лица, которые этим занимаются", - добавил эксперт, говоря о хакерах, которые несут ответственность за серию недавних кибератак с целью вымогательства на ряд крупных компаний, работающих в США. "Что это за люди, что это за организации? В какой степени они близки к правительству? Это все вопросы, над которыми надо работать. В зависимости от ответа на них могут быть разные решения", - подчеркнул Иоффе.

Эксперт допустил, что соглашения в указанной сфере, если США и РФ удастся их достичь, могут стать первыми в своем роде. "Эта сфера при всем стремительности ее развития не такая уж старая. Поэтому тут многое происходит впервые", - отметил он.

По мнению профессора, обеспокоенность властей США из-за угрозы кибератак стала одной из первопричин проведения саммита в Женеве. "Сам факт этой встречи абсолютно оправдан", - добавил эксперт, отметив, что отношения между США и РФ "достигли очень низкого уровня".

Байден заявил в среду на пресс-конференции после завершения саммита, что США и Россия дадут поручение группам экспертов рассмотреть конкретные случаи кибератак, которые имели место в обеих странах, и разработать четкие принципы неприемлемого поведения в киберпространстве. Глава администрации США сообщил, что американская сторона представила России список объектов инфраструктуры, на которые, согласно предложению Вашингтона, будут запрещены кибератаки.

Президент России Владимир Путин на своей пресс-конференции по итогам переговоров с Байденом отметил, что Москва и Вашингтон могут договориться о "правилах поведения" в сферах стратегической стабильности, кибербезопасности и региональных конфликтов.

Кибератаки в США

Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особенную актуальность в США. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению американских спецслужб, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с каким-либо правительством. 31 мая была произведена атака на компьютерные сети работающей в США мясоперерабатывающей компании JBS. По сообщению пресс-службы Белого дома, компания считает, что за нападением стоит преступная организация, находящаяся, вероятно, в России.

Путин 4 июня назвал смешными и нелепыми обвинения в адрес Москвы в кибератаках на американские компании и предположил, что ситуация могла быть спровоцирована для разжигания разногласий в преддверии его встречи с Байденом. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заверил, что Москва оперативно рассмотрит обращения американской стороны в связи с хакерской атакой на предприятия JBS, если такие поступят. Он также подчеркнул, что Россия не обладает данными об организаторах кибератак на JBS.