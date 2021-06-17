Эксперт: после саммита в Женеве Россия и США вернутся к более стабильным отношениям

ПАРИЖ, 17 июня. /ТАСС/. Возвращение к более стабильным межгосударственным отношениям после российско-американской встречи на высшем уровне в Женеве послужит общим интересах двух стран. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС по итогам состоявшихся в среду переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена бывший министр обороны Франции Жан-Пьер Шевенман.

"Нормализация российско-американских отношений отвечает интересам и России, и Соединенных Штатов, - отметил он. - Думаю, что президент США Джо Байден склонится в итоге именно к такому выводу".

Важность саммита для развития ситуации в мире констатировал в интервью ТАСС и французский стратегический аналитик, преподаватель Межвойсковой академии, полковник резерва воздушно-десантных войск Фредерик Понс. По его мнению, "российско-американская встреча в Женеве была необходима двум странам, чтобы их лидеры могли обстоятельно обсудить один на один целый ряд трудных проблем".

"Для России, в частности, было важно заявить Байдену о недопустимости переходить "красные линии" на Украине и при расширении НАТО, - считает французский эксперт. - Уверен, что Владимир Путин сказал об этом американскому коллеге ясно и прямо".

В свою очередь глава Белого дома, продолжил Понс, был заинтересован в обсуждении вопросов кибербезопасности. "Для Байдена было также важно вновь заявить о том, что своим главным соперником в предстоящие годы Соединенные Штаты видят Китай", - подчеркнул он. Кроме того, встреча "помогла прояснить позиции сторон по другим досье, включая ядерную программу Ирана". "Полагаю, что Байден вернется с этой встречи, лучше представляя себе то, чего хочет Россия и что она не приемлет", - сказал собеседник агентства.

Понс, являющийся автором изданной во Франции политической биографии президента РФ, отметил, что "Владимир Путин добивается прогресса на переговорах, не отступая от российских позиций и действуя с большим прагматизмом и реализмом". "Он поддержал союзника в Сирии, не допустил осложнений в отношениях с Турцией и помог погасить конфликт между Арменией и Азербайджаном, - напомнил французский аналитик. - Российский президент глубоко понимает обстановку в мире и на шахматной доске политики действует всегда очень точно".