Эксперт назвал заявление в Женеве о недопустимости ядерной войны победой для человечества

ВАШИНГТОН, 17 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден смогли профессионально обсудить проблематику стратегической стабильности на встрече в Швейцарии, а их заявление о недопустимости ядерной войны стало настоящей победой для всего человечества. Такое мнение высказал руководитель вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл, комментируя в среду по просьбе корреспондентом ТАСС итоги российско-американского саммита в Женеве.

"Вопросы, которые [в преддверии переговоров Путина и Байдена в Швейцарии] привлекали самое большое внимание прессы как в России, так и в США, были связаны с взаимоотношениями между этими двумя лидерами, тем, что они [ранее] говорили друг про друга. При этом и до [саммита], и, возможно, даже сегодня [то есть непосредственно в день переговоров] многие СМИ упускали из виду тот факт, что им [президентам] удалось перейти к делу, провести весьма профессиональный разговор относительно, вероятно, самого важного элемента отношений США и России. Ведь оба они контролируют тысячи ядерных боезарядов, которые две наши страны создали для потенциального применения друг против друга. И на них лежит ключевая ответственность за обеспечение не просто стратегической стабильности, но и сокращения рисков и количества этих потрясающе опасных вооружений", - подчеркнул эксперт.

По словам Кимболла, он "был сегодня [в среду] умеренно удовлетворен" тем, что Путин и Байден приняли "лаконичное и отвечающее здравому смыслу заявление по стратегической стабильности, которое включает признание того, что в ядерной войне победителей быть не может" и потому она "никогда не должна быть развязана". "Конечно, это эхо заявления президента [США] Рональда Рейгана и <...> [советского лидера] Михаила Горбачева [от 1985 года]. Тем не менее речь идет о важном заявлении, важной отправной точке возвращения американо-российских отношений в ядерной сфере к намного более стабильному и здравому основанию. Покидая сегодня вечером свой офис, я чувствую себя в большей безопасности, чем когда я вошел в него утром", - отметил специалист.

Ассоциация, которую он возглавляет, была основана в 1971 году. Она базируется в Вашингтоне и является одной из самых известных американских неправительственных организаций, ратующих за укрепление международных режимов нераспространения и разоружение.

"Победа для всех"

Просьба уточнить, считает ли он победой российской дипломатии то, что формула о недопустимости ядерной войны была наконец поддержана Соединенными Штатами, заставила Кимболла ненадолго задуматься. "Скажу так: это победа для [всего] человечества", - ответил затем глава ассоциации.

Окружение предыдущего президента США Дональда Трампа категорически отказывалось подтвердить тезис о недопустимости применения ядерных вооружений.

"Вызывает сожаление, что предыдущая администрация, администрация Трампа не смогла заставить себя поддержать отвечающую здравому смыслу фразу", - сказал по этому поводу Кимболл.

"Думаю, понимание нынешними лидерами [России и США] серьезности проблемы, их стремление заняться делом <...> - это победа для всех", - добавил авторитетный эксперт.