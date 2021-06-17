США считают, что запрет на атаки на инфраструктуру должен касаться негосударственных групп

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты исходят из того, что предприятия из списка объектов критической инфраструктуры, переданного американским президентом Джо Байденом российскому коллеге Владимиру Путину, не будут подвергаться кибератакам со стороны как государства, так и действующих на его территории преступных группировок. Об этом заявил в Женеве в беседе с журналистами представитель американской администрации высокого ранга. Стенограмму распространила в среду вечером пресс-служба Госдепартамента.

"Важным моментом стала договоренность о том, что наши эксперты проведут консультации по вопросам кибербезопасности, особенно касающимся жизненно важной инфраструктуры. Как сказал президент, у нас есть список из 16 объектов инфраструктуры, в отношении которых должны быть запрещены какие-либо разрушительные действия, независимо от того, откуда они исходят - от государства или от группы, находящейся на его территории. Наши эксперты соберутся, чтобы изучить вопрос, можем ли мы достичь чего-то в этой сфере", - сообщил чиновник.

Он уточнил, что в упомянутый перечень вошли предприятия химического сектора, сферы коммуникаций, дамбы, чрезвычайные службы, а также предприятия, связанные с энергетическим сектором, оборонно-промышленным комплексом, сельским хозяйством и производством продовольствия.

"В то же время мы ожидаем от России действий в отношении тех, кто несет ответственность за недавнюю хакерскую атаку на [американскую трубопроводную компанию] Colonial Pipeline, и президент ясно сказал, что он приписывает эту атаку не России, а преступным организациям, которые могут действовать оттуда. Так что все было практично и продуктивно", - добавил представитель администрации.

На пресс-конференции по итогам саммита в Женеве Байден заявил, что передал Путину список из 16 типов инфраструктурных объектов, на которые, согласно предложению американской стороны, будут запрещены кибератаки и любые другие нападения.

Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особую актуальность в США. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы компании Colonial Pipeline. По утверждению американских спецслужб, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с каким-либо правительством. 31 мая была совершена атака на компьютерные сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS.