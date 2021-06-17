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Встреча Путина и Байдена в Женеве

США считают, что запрет на атаки на инфраструктуру должен касаться негосударственных групп

Американский лидер Джо Байден передал российскому коллеге Владимиру Путину список из 16 типов инфраструктурных объектов, на которые, согласно предложению США, будут запрещены кибератаки и любые другие нападения

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты исходят из того, что предприятия из списка объектов критической инфраструктуры, переданного американским президентом Джо Байденом российскому коллеге Владимиру Путину, не будут подвергаться кибератакам со стороны как государства, так и действующих на его территории преступных группировок. Об этом заявил в Женеве в беседе с журналистами представитель американской администрации высокого ранга. Стенограмму распространила в среду вечером пресс-служба Госдепартамента.

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"Важным моментом стала договоренность о том, что наши эксперты проведут консультации по вопросам кибербезопасности, особенно касающимся жизненно важной инфраструктуры. Как сказал президент, у нас есть список из 16 объектов инфраструктуры, в отношении которых должны быть запрещены какие-либо разрушительные действия, независимо от того, откуда они исходят - от государства или от группы, находящейся на его территории. Наши эксперты соберутся, чтобы изучить вопрос, можем ли мы достичь чего-то в этой сфере", - сообщил чиновник.

Он уточнил, что в упомянутый перечень вошли предприятия химического сектора, сферы коммуникаций, дамбы, чрезвычайные службы, а также предприятия, связанные с энергетическим сектором, оборонно-промышленным комплексом, сельским хозяйством и производством продовольствия.

"В то же время мы ожидаем от России действий в отношении тех, кто несет ответственность за недавнюю хакерскую атаку на [американскую трубопроводную компанию] Colonial Pipeline, и президент ясно сказал, что он приписывает эту атаку не России, а преступным организациям, которые могут действовать оттуда. Так что все было практично и продуктивно", - добавил представитель администрации.

На пресс-конференции по итогам саммита в Женеве Байден заявил, что передал Путину список из 16 типов инфраструктурных объектов, на которые, согласно предложению американской стороны, будут запрещены кибератаки и любые другие нападения.

Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особую актуальность в США. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы компании Colonial Pipeline. По утверждению американских спецслужб, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с каким-либо правительством. 31 мая была совершена атака на компьютерные сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS.

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СШАРоссияВстреча Путина и Байдена в Женеве
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