Эксперт назвал встречу Путина и Байдена "хорошим стартом" для улучшения отношений РФ и США

ВАШИНГТОН, 17 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена стала "хорошим стартом" в плане попыток улучшения отношений Москвы и Вашингтона, однако "большой вопрос" заключается в том, смогут ли стороны продемонстрировать требующуюся гибкость. Такое мнение выразил бывший помощник по России 43-го президента США Джорджа Буша - младшего Томас Грэм, комментируя в среду по просьбе корреспондента ТАСС итоги женевских переговоров на высшем уровне.

"Встреча прошла так, как большинство и ожидало. Прорывов не было. Президенты явно обсудили широкий спектр вопросов, включая те, по которым, как они надеялись, возможно какое-то сотрудничество, к примеру стратегическую стабильность, а также те, по которым сохранение разногласий, вероятно, неминуемо - Украину, права человека и так далее", - сказал авторитетный американский эксперт.

На его взгляд, "обе стороны заявили, что переговоры были конструктивными, и оба президента сигнализировали об определенном уважении друг к другу". "Кроме того, было условлено продолжить переговоры по ограниченному числу вопросов - стратегической стабильности, правилам поведения в киберпространстве", - напомнил Грэм. "В общем и целом хороший старт", - убежден специалист. В последние годы он работает управляющим директором консалтинговой компании Kissinger Associates. Основателем и главой этой фирмы является бывший помощник президента Ричарда Никсона по национальной безопасности и экс-госсекретарь США Генри Киссинджер.

"Тем не менее большой вопрос, как всегда, заключается в том, что будет дальше", - предупредил Грэм. "Смогут ли две стороны продемонстрировать гибкость, необходимую для того, чтобы снизить напряженность в конкретных делах? Ведь сохраняются серьезные проблемы, раскалывающие две страны, а также [их] вступающие в противоречие друг с другом взгляды на мир. Остаются американские санкции. Президент Байден подтвердил свое твердое намерение противостоять любым враждебным действиям, которые Россия может предпринять против американских интересов", - заявил бывший сотрудник Белого дома.

С его точки зрения, "открытым остается вопрос о том, возможен ли прогресс по стратегической стабильности и проблематике, касающейся киберпространства". "Президент Байден признал это, указав, что ближе к концу года даст оценку тому, как обстоят дела применительно к двум данным вопросам", - отметил Грэм. "Дорога к конструктивным отношениям [Москвы и Вашингтона] будет долгой, что мы знали и до нынешней встречи", - добавил он.