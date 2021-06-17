Эксперты: сам факт встречи Путина и Байдена важен для начала диалога

КАИР, 17 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Тот факт, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден смогли встретиться в Женеве, сам по себе важен для начала конструктивного диалога между двумя странами и понимания необходимости искать точки соприкосновения. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС египетские эксперты.

"Никто не ожидал, что саммит станет прорывным в отношениях между этими двумя государствами из-за все еще растущего уровня недоверия сторон, - сказал глава Египетского совета по иностранным делам Иззат Саад. - А причиной этому, по моему мнению, становится неоправданная политика США в отношении России. В то время, когда президент Путин предлагал сотрудничество и тихий диалог, а также выступил с предложением созвать саммит пяти постоянных членов Совета Безопасности [ООН] и выдвинул ряд других инициатив, американское высокомерие сочеталось с внутренними табу, наложенными на администрацию США, что препятствуют попыткам конструктивного диалога с Москвой".

"Между Республиканской и Демократической партиями существует консенсус в отношении того, что Россия представляет угрозу американским интересам, что неоправданно, даже по мнению американских экспертов, - подчеркнул собеседник агентства. - Добавьте к этому и то, что Байден - слабый президент, плюс у двух стран нет прочной экономической основы для выстраивания иных отношений".

"В то же время конечным результатом является то, что созыв саммита сам по себе стал важным шагом и признанием со стороны США того, что Россия - равноправный партнер. Это служит и подтверждением ее положения на международной арене, и свидетельством потребности Вашингтона в Москве по многим досье", - считает он.

Бывший министр иностранных дел Египта Набиль Фахми полагает, что каждый президент этой встречей "добился желаемого". "Президент Путин, в частности, напомнил, что у его страны есть определенные позиции и интересы, к которым необходимо относиться в призме взаимного уважения", - отметил он. При этом, по мнению экс-министра, Байден со своей стороны дал понять, что "его видение отличается от того, что было в прошлом". "Самое главное, что [стороны] вынесли из саммита, - это желание продолжать общение на техническом уровне, однако судить о результатах этой встречи можно будет через шесть месяцев, когда станет ясно, были ли слова воплощены в дело", - считает он.

Прагматичный подход

Как полагает профессор международных отношений Каирского университета Мустафа ас-Сейид, саммит можно читать "важным сдвигом в отношениях и началом прагматичного подхода к ним". "Есть вопросы, которые вызывают разногласия Москвы и Вашингтона, но есть и такие сферы, по которым они сходятся, - уверен он. - Есть стремление сотрудничать по вопросам стратегической стабильности, возрождения иранской ядерной сделки, гуманитарной помощи Сирии, политического урегулирования ливийского кризиса, и это касается не только региона Ближнего Востока, а также Украины и Северного Ледовитого океана".

"Важно то, до какой степени дойдет консенсус в двусторонних отношениях, будут ли возобновлены нормальные торговые связи, как будут обстоять дела с кибератаками и проблемой соблюдения прав человека. Насколько стороны серьезны в своих добрых намерениях, покажет уже ближайшее время, - говорит эксперт. - Безусловно, спорные моменты сохранятся, но есть желание не обострять ситуацию, а этот саммит открывает дверь для выстраивания практических отношений вдали от враждебности между двумя странами".

Саммит в Женеве

В среду в Женеве прошел российско-американский саммит. Инициатива его проведения исходила от Вашингтона. Путин и Байден обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.