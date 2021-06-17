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Встреча Путина и Байдена в Женеве

Эксперт: саммит в Женеве не может изменить структурные конфликты интересов России и США

Профессор института международных отношений Дипломатической академии КНР Ли Хайдун считает, что Белый дом "более остро нуждался в этой встрече", поскольку инициатива проведения саммита исходила от США

ПЕКИН, 17 июня. /ТАСС/. Встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена в Женеве остановит тенденцию дальнейшего ухудшения двусторонних отношений, однако не сможет изменить структурные конфликты между интересами России и Соединенных Штатов. Такое мнение выразил профессор института международных отношений Дипломатической академии КНР Ли Хайдун.

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"Существуют некоторые ожидания, что российско-американский саммит в определенной степени восстановит двусторонние отношения", - приводит его слова в четверг газета Global Times. "Однако 30 лет истории доказывают нам, что этот метод не так хорошо работает - встреча может смягчить противостояние на какое-то время, однако контакты лидеров не могут изменить структурные конфликты между интересами двух стран", - заявил он.

По его словам, поскольку инициатива проведения саммита исходила от США, Белый дом "более остро нуждался в этой встрече". Вместе с тем Кремль также был настроен на диалог для урегулирования вопросов, вызывающих озабоченность. "Как ожидается, встреча лидеров по крайней мере остановит тенденцию дальнейшего ухудшения дипломатических отношений", - добавил Ли Хайдун.

В среду в Женеве прошел российско-американский саммит. Инициатива его проведения исходила от Вашингтона. Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

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СШАРоссияКитайВстреча Путина и Байдена в Женеве
Встреча Путина и Байдена в Женеве
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