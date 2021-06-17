Эксперт: встреча лидеров России и США оправдала ожидания и была конструктивной

ШАНХАЙ, 17 июня. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена прошли в конструктивном ключе и оправдали ожидания. Такое мнение высказал в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС исполнительный директор Центра России и центральноазиатских исследований Шанхайской академии общественных наук Ли Лифань.

"Полагаем, что переговоры прошли очень конструктивно", - сказал эксперт, обратив внимание на то, что их продолжительность оказалась меньше, чем ожидалось, однако по ряду направлений встреча была очень плодотворной и в целом оправдала ожидания.

Основным итогом саммита, указал он, стало то, что стороны договорились о начале консультаций по стратегической стабильности, проявили позитивный настрой, а также достигли определенного взаимопонимания по таким вопросам, как Украина и контроль над вооружениями. По его словам, эта встреча отвечает интересам поддержания стабильности в мире. "Только если в отношениях России и США есть стратегическая стабильность, возможно мирное и конструктивное развитие в мире. Россия и США являются державами, которые оказывают огромное влияние на безопасность и развитие во всем мире", - сказал Ли Лифань.

При этом, по его мнению, встреча Путина и Байдена оказалась более результативной, чем прежние переговоры российского лидера с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Однако, признал эксперт, ключевые противоречия между странами никуда не делись. Речь идет, в частности, о таких вопросах, как Украина, Белоруссия и права человека, по которым все еще есть огромные разногласия, констатировал он.

Что касается Китая, то, как указал эксперт, "китайско-российские отношения не подвержены влиянию того, что происходит между Россией и США".

Российско-американский саммит состоялся 16 июня в Женеве. Инициатива его проведения исходила от Вашингтона. Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.