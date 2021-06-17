Эксперт: встреча лидеров России и США положительно скажется на отношениях Москвы и Токио

ТОКИО, 17 июня. /ТАСС/. Встреча в Женеве президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена окажет положительное воздействие и на диалог между Москвой и Токио, поскольку она в целом вводит в нормальную колею крайне важные для всего мира отношения между Россией и Соединенными Штатами. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал в четверг один из ведущих в Японии специалистов по бывшему СССР Нобуо Симотомай - профессор Университета Канагава и почетный профессор Университета Хосэй.

"Итоги встречи в Женеве, - сказал он, - оставляют в целом благоприятное впечатление: лидеры двух стран выразили намерение вернуть в нормальную колею отношения между США и Россией, которые в последние годы явно сошли с рельсов. Это чрезвычайно важно для глобальной стабильности".

Профессор отметил, что "стороны не питают чрезмерного оптимизма по поводу будущих перспектив и теперь чрезвычайно важно, смогут ли они построить долговременные стратегические отношения, взаимно обозначив красные линии". "Можно сказать, что США и Россия договорились в целом, но по-прежнему расходятся по конкретным вопросам. Это и проблема ядерных вооружений, и Ближний Восток, и Арктика, и подход к политике в отношении Китая. Однако пока важно и то, что стороны договорились вернуть двусторонний диалог в рациональную колею", - добавил эксперт.

"В отношениях Японии и России, - отметил он, - в последнее время тоже возникла большая неопределенность, связанная и с отставкой предыдущего правительства премьер-министра Синдзо Абэ, и с влиянием пандемии. Однако общее улучшение ситуации в мире в связи с возобновлением диалога между лидерами США и России позволяет надеяться, что и в контактах Москвы и Токио появится больше позитивной ясности".

Российско-американский саммит состоялся в среду, инициатива его проведения исходила от Вашингтона. Путин и Байден обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с распространением коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.