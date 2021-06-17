Полиция заявила, что аресты издателей газеты в Гонконге связаны с призывами к санкциям

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 17 июня. /ТАСС/. Обыски в редакции оппозиционной гонконгской газеты "Пинго жибао" и задержания пяти ее руководящих сотрудников связаны с публикациями, призывающими к санкциям и нарушающими закон о национальной безопасности. Об этом заявил в четверг старший суперинтендант местной полиции Стив Ли.

"В ходе расследования мы обнаружили, что в газете, в том числе в ее интернет-версии, было размещено свыше 30 статей на английском и китайском языках, в которых содержались призывы к иностранным государствам и институтам ввести санкции против Гонконга и Китайской Народной Республики", - отметил офицер.

Утром полиция провела обыски и задержания в здании медиахолдинга Next Digital Media, принадлежащего арестованному в конце прошлого года оппозиционному магнату Джимми Лаю. В рейде участвовали около 500 полицейских, действовавших на основании выданного судом ордера, разрешающего конфисковывать материалы, смартфоны и компьютеры. Среди задержанных - главный редактор газеты "Пинго жибао" Райн Ло. В связи с этими событиями на Гонконгской фондовой бирже были приостановлены торги акциями Next Digital Media.

Джимми Лай, основатель этого медиахолдинга и газеты "Пинго жибао", считается одним из главных организаторов антиправительственных демонстраций, вспыхнувших летом 2019 года в специальном административном районе КНР. Он оказывал финансовую поддержку протестному движению, поддерживал связи с политической элитой США, призывал к введению санкций.

73-летний бизнесмен был задержан 3 декабря прошлого года по делу о мошенничестве, 11 декабря ему предъявили обвинения в "сговоре с иностранными силами с целью создания угрозы национальной безопасности". В текущем году Лай получил в совокупности 28 месяцев тюрьмы за организацию и участие в серии незаконных акций протеста.

Летом 2020 года парламент Китая принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами и предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение. После принятия этого правового акта радикальные оппозиционные активисты свернули антиправительственную деятельность в автономии, где в 2019 году прокатилась волна массовых протестов и беспорядков.