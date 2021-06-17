ОПЗЖ заявила, что встреча лидеров России и США дает надежду на приближение мира на Украине

КИЕВ, 17 июня. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на переговорах в среду подтвердили поддержку минских соглашений в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе, что дает надежду на приближение мира на Украине. Так прокомментировала встречу лидеров украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), соответствующее заявление опубликовано на ее официальном сайте в четверг.

"Предметный и энергичный" диалог. В чем сошлись и разошлись Путин и Байден после встречи

"В ходе переговоров оба президента задекларировали заинтересованность в урегулировании конфликта в Донбассе и подтвердили приверженность реализации минских соглашений. Такая согласованная позиция и последовательная международная поддержка дают надежду на приближение мира на Украине и восстановление единства страны", - отметили в партии и добавили, что ОПЗЖ приветствует начало прямого диалога между лидерами России и США.

В целом в ОПЗЖ заявили, что считают прошедшие переговоры "отправной точкой к преодолению накопленных противоречий между странами, важным шагом к снятию международной напряженности и поддержанию стратегической стабильности". В заявлении также обращается внимание на дипломатический акцент в переговорах Путина и Байдена. "История свидетельствует, что именно дипломатия, переговоры и поиск компромисса даже в эпоху холодной войны не раз позволяли отвести человечество от опасной черты и предотвратить трагические сценарии", - отметили оппозиционеры.

Российско-американский саммит состоялся 16 июня в Женеве. Инициатива его проведения исходила от Вашингтона. Путин и Байден обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. Байден и Путин также обсудили тему активизации минского процесса и ситуацию на Украине. Американский лидер заявил, что на встрече с главой российского государства подтвердил поддержку Украины и договорился "заниматься дипломатией для выполнения Минских соглашений". Российский лидер отметил, что содействие реализации Минских соглашений является единственным обязательством Москвы в решении проблемы Донбасса.