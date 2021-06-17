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Встреча Путина и Байдена в Женеве
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Китай поддержал договоренность РФ и США запустить диалог по стратегической стабильности

Как отметил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, США и Россия как державы, располагающие крупнейшими ядерными арсеналами, должны нести особую ответственность в области ядерного разоружения

ПЕКИН, 17 июня. /ТАСС/. Китай приветствует достигнутые по итогам саммита в Женеве договоренности между Россией и США по стратегической стабильности. Об этом в четверг на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Китайская сторона приветствует соглашение, достигнутое США и Россией, продолжить диалог по стратегической стабильности", - сказал он. По словам дипломата, США и Россия как державы, располагающие крупнейшими ядерными арсеналами, должны следовать международному консенсусу и нести особую ответственность в области ядерного разоружения.

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Встреча Путина и Байдена в Женеве
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