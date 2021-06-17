В партии Зеленского считают слова Байдена о минских соглашениях "хорошим сигналом"

КИЕВ, 17 июня. /ТАСС/. Глава украинской президентской политической партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что слова президента США Джо Байдена о необходимости углублять дипломатию в минском формате являются хорошим сигналом для Киева. Об этом он сказал журналистам перед заседанием Верховной рады в четверг, комментируя итоги российско-американского саммита в Женеве.

"Байден сказал, что нужно углублять дипломатию в минском формате. Для нас это означает, что мы далее будем ожидать, просить о поддержке дипломатии <...>, которая есть в минском формате. Если мы говорим о минских соглашениях, то это перечень того, как и что будет происходить, и эти модели тоже существуют - и кластеры, и формула Штайнмайера", - отметил Корниенко в эфире телеканала "Украина-24".

По мнению политика, это хороший сигнал для Киева о том, что "будет поддержка Украины в направлении реализации минских соглашений в том формате, в том порядке, в котором это является в интересах Украины". Глава партии Зеленского также отверг утверждения о том, что Киев может сменить внешнеполитический вектор, поскольку итоги саммита якобы не в пользу Украины. "Сейчас вся "пятая колонна" на Украине поднимется и снова начнет рассказывать: "Украину слили, всех сдали, Байден сдал Украину, все плохо, разворачиваемся, отменяем евроинтеграцию и шагаем дружными шагами в Таможенный союз". Ничего этого не будет", - заявил Корниенко. По его словам, "международная коалиция" стран и далее будет поддерживать Украину, которая продолжит "идти в Европу и ЕС".

В среду в Женеве прошел российско-американский саммит. Инициатива его проведения исходила от Вашингтона. Президенты РФ и США Владимир Путин и Джозеф Байден обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

Байден заявил на пресс-конференции, что на встрече с Путиным подтвердил "непоколебимую приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины". По его словам, стороны "договорились заниматься дипломатией для выполнения минских соглашений". Байден не добавил каких-либо подробностей относительно того, в каком ключе шла речь об Украине, в отличие от Путина, на отдельной пресс-конференции подробно объяснившего российскую позицию относительно выполнения минских соглашений.