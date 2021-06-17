Премьер Литвы: коллектив санатория "Беларусь" не обращался к властям за выплатой зарплат

ВИЛЬНЮС, 17 июня. /ТАСС/. Находящийся под санкциями ЕС санаторий "Беларусь", который расположен в курортном литовском городе Друскининкай, но принадлежит Белоруссии, к литовским властям по вопросу выплаты персоналу заработной платы в последнее время не обращался. Об этом в четверг в Сейме (парламенте) Литвы сообщила, отвечая на вопросы депутатов, премьер-министр балтийской республики Ингрида Шимоните.

"В последнее время таких просьб в МИД Литвы от санатория не поступало", - заявила она. Глава кабмина утверждала, что на ранее поступившие обращения ведомство отреагировало должным образом. "МИД достаточно посредничал, чтобы зарплата была выплачена", - сказала Шимоните.

Как корреспонденту ТАСС сообщили в санатории, последний раз персоналу заработная плата была выплачена за январь текущего года. Выплата за следующие месяцы невозможна, так как на счету недостаточно средств, а деньги, которые могли бы поступить для расчета с людьми из Белоруссии, работающий в Литве банк скандинавского капитала Swedbank засчитывать отказывается. Посредничество МИД, о котором упомянула премьер, результата не дало.

В декабре 2020 года Swedbank заморозил счет санатория как собственности Белоруссии, ссылаясь на примененные ЕС санкции против Минска. Штат санатория насчитывает около 400 человек, из них около 350 являются литовскими гражданами. Потеряв зарплату, многие лишились единственного источника доходов. Персонал провел несколько акций протеста, обвиняя власти Литвы в безразличии к их проблемам. В качестве варианта решения литовские политики предлагают забрать лечебно-оздоровительное учреждение в собственность Литвы.

Из 13 тыс. человек, ежегодно бывавших в санатории, более половины составляли нуждающиеся в оздоровительных услугах белорусские дети. "Беларусь" регулярно входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков местного самоуправления. В 2018 году санаторий был 28-м в списке крупнейших налогоплательщиков всей Литвы, перечислив в государственный бюджет балтийской республики в виде налогов около €1 млн.