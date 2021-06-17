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Политический кризис в Мьянме

Миссия ООН в Мьянме заявила о резком ухудшении ситуации с правами человека в республике

В штате Карен были найдены два массовых захоронения людей, которых, предположительно, в мае захватили представители вооруженной этнической группы, проинформировала организация

ООН, 17 июня. /ТАСС/. ООН обеспокоена резким ухудшением ситуации с правами человека в Мьянме. Об этом сообщила в четверг миссия всемирной организации в этой стране.

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"Миссия ООН в Мьянме обеспокоена зафиксированными в последнее время проявлениями насилия, которые демонстрируют резкое ухудшение ситуации с правами человека на территории страны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте миссии. В частности, в штате Карен были найдены два массовых захоронения людей, которых, предположительно, в мае захватили представители вооруженной этнической группы "Каренский национальный союз" (КНС). Помимо этого, в регионе Магуэ силы безопасности сожгли более 150 домов в одной из деревень, порядка 1 000 человек остались без крова.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. С начала февраля в стране продолжаются массовые выступления против смещения гражданского правительства, которые жестко подавляются военными властями. По данным правозащитников, в Мьянме убиты более 858 участников протестного движения.

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МьянмаПолитический кризис в Мьянме
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