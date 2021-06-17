Джонсон заявил о намерении задействовать все инструменты и оказать поддержку Афганистану

ЛОНДОН, 17 июня. /ТАСС/. Правительство Великобритании намерено использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для поддержания стабильности в Афганистане. Как сообщили в четверг в канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона, в ходе телефонной беседы он заверил в этом президента Афганистана Ашрафа Гани.

"Премьер-министр подчеркнул приверженность Соединенного Королевства оказанию поддержки Афганистану на его пути к стабильности и демократическому будущему после вывода войск НАТО. Он заявил, что Соединенное Королевство будет использовать весь спектр дипломатических, гуманитарных и оборонных возможностей, чтобы этого добиться, - говорится в тексте документа, распространенного Даунинг-стрит, 10. - Он также заявил о личной поддержке президента Гани, и лидеры договорились продолжать совместную работу по борьбе с террористической угрозой в Афганистане".

В разговоре Джонсон также подчеркнул, что лучший путь к миру в Афганистане - "политическое урегулирование на основе переговоров".

Президент США Джо Байден 14 апреля сообщил, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Вывод американских войск уже начался. Предполагается, что они покинут Афганистан к 11 сентября. Основные боевые части США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

На конец апреля в Афганистане, по данным Пентагона, находились 2,5 тыс. американских солдат и офицеров. Другие страны НАТО также выводят свои силы из Афганистана.