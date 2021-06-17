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Встреча Путина и Байдена в Женеве
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Генсек ООН надеется, что диалог России и США приведет к сокращению ядерных арсеналов

Антониу Гутерриш приветствовал намерение Российской Федерации и Соединенных Штатов вести диалог о взаимной стратегической стабильности

ООН, 17 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после прошедшего в среду в Женеве российско-американского саммита выразил надежду, что достигнутые договоренности приведут к сокращению количества ядерного оружия в мире. Об этом в четверг заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

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"Генеральный секретарь приветствовал намерение Российской Федерации и Соединенных Штатов вести диалог о взаимной стратегической стабильности и выразил надежду, что это приведет к конкретным мерам по ограничению вооружения, включая дальнейшее сокращение мировых ядерных арсеналов", - сказал он.

Помимо этого, Гутерриш приветствовал принятие совместного заявления президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена по стратегической стабильности, отметив в нем приверженность принципу отсутствия победителей в ядерной войне. "Генеральный секретарь приветствует совместное заявление по стратегической стабильности, опубликованное президентами Российской Федерации и Соединенных Штатов после вчерашнего саммита в Женеве, особенно выделяя их приверженность принципам, что в ядерной войне нельзя победить и ее никогда нельзя начинать", - привел Дюжжарик слова главы всемирной организации.

Накануне, по итогам встречи в Женеве, президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден выпустили совместное заявление по стратегической стабильности. В документе главы государств подтвердили приверженность принципу, согласно которому "в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана".

Теги
СШАРоссияГутерриш, АнтониуВстреча Путина и Байдена в Женеве
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