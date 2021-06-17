В Белом доме назвали встречи на высшем уровне с участием Байдена необычайно продуктивными

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Администрация США считает состоявшуюся за последние дни у американского президента Джо Байдена серию встреч на высшем уровне необычайно продуктивной и содержательной. Об этом сообщил в четверг помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на спецбрифинге для журналистов по итогам европейского турне руководителя вашингтонской администрации.

"Это был необычайно продуктивный, содержательный ряд саммитов с реальными, ощутимыми результатами. И их совокупное влияние заложило основу для доказательства того, что демократии могут быть полезны для собственного народа и для людей во всем мире, о чем президент говорил во время поездки", - отметил он.

Встреча президента России Владимира Путина и Байдена была продуктивной и эффективной, наметила путь к дальнейшим шагам в отношениях РФ и США, но это лишь начало, считают в Белом доме.

США и РФ согласны с тем, что условия работы дипломатических миссий двух стран нужно нормализовать, заявили в Белом доме. США считают конструктивной беседу Путина и Байдена по Сирии, надеются на принятие резолюции СБ ООН по гумпомощи и пунктам пропуска.

В Белом доме также сообщили, что США уведомили Россию о мерах, которые они могут принять, если Москва не будет привлекать к ответственности преступников-хакеров.