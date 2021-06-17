"Установить рабочие отношения". Мировые СМИ о встрече президентов России и США

16 июня Владимир Путин и Джо Байден встретились лицом к лицу в Женеве — впервые со времени избрания американского политика на высший пост в своей стране. Переговоры продлились три с половиной часа. Их итог — совместное заявление о необходимости диалога по стратегической стабильности, начало которого намечено на ближайшее время. Что пишут о саммите мировые СМИ — в материале ТАСС. США The New York Times: "Никто не заглядывал с восхищением друг другу в душу. Никто не называл друг друга "убийцей". По всем признакам долгожданная встреча президента Байдена с президентом Владимиром Путиным не была теплой, но она не была и накаленной. Байден, ставший пятым президентом США, который встретился с создающим проблемы Путиным, попытался установить рабочие отношения без той вкрадчивой лести, к которой прибегал его предшественник, но и без враждебных заявлений, с которыми сам он выступал в прошлом. Если встреча двух лидеров в Женеве может хоть в какой-то степени служить показателем, то, по всей видимости, взаимоотношения между ними, вероятнее всего, будут напряженными и вызывающими раздражение. Они могут сохранить внешнюю вежливость, хотя в то же время будут соперничать на международной арене и в теневой сфере киберпространства. Со встречи, на которой был рассмотрен длинный список спорных вопросов, они ушли без какого-либо намека на разрешение каких-то из них и без признаков установления личных связей, способных помочь преодолеть разверзшуюся между странами пропасть.

Оценки, которые они дали друг другу, были почтительными, но сдержанными

Байден, который ранее в этом году согласился с интервьюером в том, что Путин "убийца", в среду заявил, что обсуждать это больше нет необходимости. Однако Байден явно был чувствителен к критике, касающейся того, что он был слишком уступчив по отношению к Путину. Опасения на этот счет разделяют некоторые представители его администрации. С критическими заявлениями все более активно выступают и республиканцы, которые редко имели что-то против дружеских отношений Дональда Трампа с российским лидером". The Wall Street Journal: "Президент Байден и российский президент Владимир Путин стремились снизить напряжение на саммите, даже несмотря на то, что российский лидер отверг причастность к кибератакам, а Байден предупредил, не уточнив их сути, о последствиях, к которым могут привести будущие кибератаки или нанесение вреда отбывающему наказание диссиденту Алексею Навальному. Саммит прошел на фоне признания обоими президентами того, что отношения между Россией и США достигли в последние годы самой низкой точки со времен холодной войны. Хотя лидеры выражали несогласие, они также выступили с выверенными оценками друг друга, избегая острой риторики, которая порой приводила к напряженности в двусторонних отношениях. На саммите не было достигнуто значительного политического прогресса, но оба лидера заявили, что надеются на то, что со временем он поможет создать основу для более широкого сотрудничества. Байден, однако, сказал, что не уверен относительно того, что Путин изменит свое поведение без давления со стороны мировых демократий".

The Washington Post: "Джо Байден за 40 лет своей политической карьеры видел президентов США от обеих партий, пытавшихся изменить отношения с российской стороной, но не достигших этой цели. На первой встрече с президентом России Владимиром Путиным Байден старался не повторить ту же ошибку. Он не собирается предпринимать шаги по перезагрузке отношений, и выраженный им пессимизм относительно изменения поведения Путина, например в сфере прав человека, говорит о том, какими будут дальнейшие действия... Помощники Байдена, готовившие встречу, попытались исключить случайности. Для того чтобы избежать разочарования, они преуменьшали вероятность даже скромных достижений. Во избежание проявления слабости они договорились, что Путин прибудет первым, чтобы президент США его не ждал. Кроме того, чтобы избежать любых сюрпризов, они выступили против совместной пресс-конференции, которая могла привнести элементы спонтанности и импровизации.

Принимая во внимание заниженные ожидания и сократившееся время переговоров, Путин и Байден преподнесли приятный сюрприз — осторожный прогресс по ряду вопросов

Президенты договорились созвать встречу экспертов для проведения консультаций по кибербезопасности... Учитывая огромное количество разногласий между Москвой и Вашингтоном, две державы, вероятно, вернутся к обвинениям в адрес друг друга в ближайшие месяцы, несмотря на достигнутые в Женеве успехи. Однако при наличии более сильного дипломатического присутствия в каждой столице и планов на будущие дискуссии давние соперники могут быть лучше подготовлены для дальнейших встреч".

На эту тему Байден сообщил, что смотрел пресс-конференцию Путина после саммита в Женеве

The Hill: "Белый дом осторожно поступил, когда преуменьшил ожидания от саммита, подчеркнув, что не ожидается ни конкретных результатов, ни крупных прорывов. Так и оказалось. Байден четко дал понять, что он и Путин не придут к единодушию. Он допустил возможность того, что российский лидер может со временем выправить репутацию своей страны, если будет придерживаться международных норм. Подобные заявления демонстрируют, что Байден пытается найти правильный баланс. Он знает, что дома политические оппоненты и противники в СМИ полны желания выставить его слабым при общении с Путиным, поэтому необходимо было продемонстрировать определенную твердость в тоне. В то же время если бы Байден раздул ссору, то последовали бы вопросы, зачем тогда США вообще пригласили (Путина) на этот саммит. В конечном итоге мероприятие соответствовало скромным ожиданиям... После того как Трамп встретился с Путиным в Хельсинки в 2018 году, президента США активно критиковали за его трусливое поведение. В значительной части комментариев, которые последовали после саммита в среду, поведение Байдена сравнивалось с поведением его предшественника... Стремление Путина продемонстрировать силу России на международной арене хорошо известно. Президент России, который был сотрудником КГБ во время распада Советского Союза, чувствителен к любому принижению роли его страны... Российский президент, как казалось, наслаждался всеобщим вниманием. Его длительная пресс-конференция была по большей части непринужденной, а местами даже веселой. Хотя он жаловался на двойные стандарты Америки в таких вопросах, как права человека, он старался продемонстрировать, что его встреча с Байденом прошла в конструктивной атмосфере... О продлении ДСНВ договорились еще до саммита. Путин сказал, что две страны согласились с тем, что их послы, которые весной были отозваны домой, скоро вернутся на свои рабочие места. Впоследствии Белый дом опубликовал заявление, в котором отмечалось, что две страны "в ближайшее время запустят комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности". Такие планы могут быть сорваны любым событием, которое создаст трения, например новыми кибератаками. Это объясняет позитивный, но осторожный тон Байдена". Time: "Саммит в Женеве дал Путину международную площадку, к которой он так стремился. Драматургия встречи играла в пользу давнего желания Путина, чтобы Россию серьезно воспринимали как важного соперника США...

Путин, казалось, наслаждался женевской платформой

Он был единственным главой государства, кому за время европейского турне Байдена достался отдельный день. После встречи с Байденом он провел свою собственную пресс-конференцию, выступая на фоне герба России за спиной. Он сказал, что два лидера согласились работать вместе по вопросам кибербезопасности и по ядерным вооружениям, хотя и отверг любые обвинения в том, что кибератаки шли из России. Но независимо от того, что увидел Байден в глазах Путина в среду, он довел до него тот факт, что, несмотря на всю окружавшую саммит эгалитарность, в слабой позиции находится именно Россия".

На эту тему Путин подарил Байдену письменный набор "Москва" с хохломской росписью

Voice of America: "Эксперты и дипломаты говорят, что на встрече Байдена и Путина каждая из сторон выполнила поставленные задачи. Результаты саммита только начали обсуждаться экспертным сообществом в Вашингтоне, и это обсуждение может занять несколько дней. Однако первые оценки уже даны, и эти оценки не содержат слов "прорыв" или "катастрофа". По мнению политологов, встреча была нужна обеим сторонам... С мнением об ошибочности и непродуктивности саммита не согласен бывший посол США в России Джон Теффт: "Можно общаться через дипломатов, министров и госсекретарей, но нет ничего лучше, чем объяснить свои позиции другому лидеру, как это сделал Байден. Россия — это по-прежнему единственная страна в мире, которая может уничтожить США с помощью ядерного оружия. Так что нужно уделять внимание России, как бы ни шла на спад ее экономика и как бы она ни зависела от доходов от продажи нефти". CNN: "Хотя Байден и не объяснил до конца, с какими целями он приехал в Женеву, доказательства этого были повсюду в его заявлениях: дать понять, что цирк времен президентства Трампа закончился и взрослые люди вернулись к власти... Он неоднократно уходил от ответов на вопросы о своих личных отношениях (или их отсутствии) с Путиным, а также от просьб дать оценку недавним комментариям, которые они делали в отношении друг друга. Раз за разом Байден переводил разговор с персоналий на реальную политику... Прагматизм против помпезности. Абсолютная откровенность против трампизма"… Если не считать каких-то базовых обязательств по возвращению дипломатов и согласию на "конструктивный" диалог с США по вопросам кибербезопасности и внешней политики, то Путин ничем не показал, что в результате встречи с глазу на глаз произошли какие-то изменения в его позиции. Сколько бы ни было сказано дружеских слов, это, похоже, не остановит российского лидера от силового осуществления своей повестки в России и за рубежом... Встреча была буквально подогнана под внутриполитические нужды Путина. Ее предложили США, что, с точки зрения Кремля, подтверждает, что Путин — лидер того же уровня, что и американский президент...

В глазах сторонников Путина его встреча с президентом США будет выглядеть как доказательство того, что российский лидер поступает совершенно правильно. Они могут указать на то, что он вполне разумно согласился работать с США по крупным международным проблемам вроде безопасности и восстановления традиционных каналов дипломатических отношений. И он сумел сделать это, подсветив в то же время проблемы американского общества и защитив свое. Саммит также дал Путину возможность поставить на паузу обвал в отношениях между Москвой и Вашингтоном, поскольку США теперь задумаются, прежде чем вводить новые экономические санкции против России или наказывать Путина за аресты диссидентов. Все это пригодится России при проведении парламентских выборов осенью. Короче говоря, Путин получил в Женеве именно то, за чем приехал. И он покинул Швейцарию, одержав огромную дипломатическую победу только потому, что появился там". Канада Radio-Canada:

Российский президент отрицал, что Россия участвовала в серии кибератак на американские институты, представив свою страну скорее жертвой, чем агрессором

Байден же заявил, что оказывал давление на президента России по целому ряду вопросов, и добавил, что будет продолжать это делать и дальше. 46-й американский президент в последние дни выбрал решительно твердый тон по отношению к российскому лидеру, тем самым продемонстрировав контраст с медлительностью и двусмысленностью его предшественника, республиканца Дональда Трампа". Великобритания The Economist: "Это не был саммит между двумя сверхдержавами, которые удерживают в своих руках судьбы всего мира. В то же время это не было попыткой перезагрузки отношений, чего добивался еще Барак Обама. Скорее, это было что-то немного малопонятное. Единственными конкретными договоренностями стал запуск новых переговоров по ядерным вопросам и возвращение послов на свои места. Это маленькие, но твердые победы… Путин подал сигнал, что он тоже заинтересован в "предсказуемых и стабильных" отношениях, под чем он подразумевает то, что Америка ожидаемо должна держаться подальше от внутренних дел России и ее задворок". BBC: "Президенты США и России отозвались с похвалой о переговорах в Женеве, но не добились конкретного прогресса на первой подобной встрече с 2018 года... Обе стороны договорились начать диалог по контролю над ядерными вооружениями. Они также сказали, что вернут послов в столицы… Тем не менее по остальным темам едва ли были какие-то признаки согласия". Германия Der Spiegel: "В прошлый раз речь шла о мире во всем мире. Это был 1985 год, главы двух тогдашних сверхдержав встретились на вилле на берегу Женевского озера. Рональд Рейган был только-только переизбран, а Михаил Горбачев только заступил на свой пост. Настроение было расслабленное, они сидели у камина, спустя четыре года закончилась холодная война. Все иначе было в эту среду, когда Джо Байден и Владимир Путин, политические наследники Рейгана и Горбачева, встретились на своем первом саммите... Оба лидера возглавляют могущественные государства, но глобальный статус США заметно снизился. И Россия давно перестала быть второй великой державой, эту роль сегодня играет Китай". Tagesspiegel: "Никакой совместной трапезы, никакой совместной пресс-конференции, только рукопожатие. Это показывает состояние отношений. У Джо Байдена нет большого желания разговаривать с Владимиром Путиным, но он вынужден — из чувства ответственности. Стороны должны продвинуться в ядерном разоружении и сокращении кибератак, которые могут парализовать снабжение целых регионов водой, электричеством, топливом, медицинской помощью. Напротив, для Путина это успех, так как он, по-видимому, выступает в качестве государственного деятеля наравне с президентом США. На своей персональной пресс-конференции он наслаждался вниманием и с иронией отвечал на вопросы о правах человека и преследовании оппозиционера Алексея Навального. В США полиция расстреливает невинных граждан. "Кто здесь убийца?" — возразил Путин на обвинения Байдена в том, что он убийца". Франция France-24: "Встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена позволила им заложить основы системы сотрудничества. Диалог между двумя странами возобновился, рамки отношений восстанавливаются: послы двух стран возвращаются на свои посты, министерства иностранных дел возобновляют деятельность совместных рабочих групп, восстанавливаются контакты между военными командованиями, экспертами, дипломатами. То есть все возвращается на те позиции, которые существовали до эпохи Трампа, в частности, в период правления Обамы… Перед участниками стояла задача перезапустить отношения двух стран, находившиеся в весьма плачевном состоянии, и это было сделано. Однако единственное, до чего реально договорились два президента, — это то, что обе ядерные державы будут поддерживать диалог... Байден утверждал до саммита, что речь не идет об обозначении для России "красных линий", которые ей не следует пересекать. Тем не менее в ходе встречи Владимир Путин сам обозначил Байдену одну из таких линий, выступив с предупреждением, что США не должны пытаться навязывать России свои правила в сфере демократии".

На эту тему Байден заявил, что его встреча с Путиным была позитивной

BFM: "Встречу Путина и Байдена следует считать в целом успешной. Лидерам удалось избавиться в ходе нее от взаимного недоверия. С обеих сторон было выражено стремление к диалогу. Однако Путин абсолютно ни в чем не отступил от своих позиций, в частности по Украине, по правам человека, в отношении Навального, а также кибератак, которые нанесли ущерб ряду инфраструктур в США, в частности нефтепроводам. По этим пунктам Путин заявил о своей непричастности к происходящему. В то же время он высказал удовлетворение начавшимся позитивным и конструктивным диалогом, расценив встречу как надежду на будущее. Со своей стороны Байден теперь может быть уверен, что Путин не стремится к развязыванию новой холодной войны. В то же время следует обратить внимание на то, что он со всей жесткостью предостерег Россию от попыток повторения кибератак, пригрозив контрмерами. В том, что касается Навального, Байден предупредил, что его смерь в тюрьме имела бы серьезнейшие последствия для России. Вот часть тех предостережений, с которыми в отношении Москвы выступил американский президент, удовлетворенный итогами саммита". Liberation: "Можно ли считать, что для Путина и Байдена эта встреча стала саммитом разрядки? После первых переговоров с глазу на глаз в Женеве оба президента выразили удовлетворение плодотворными обсуждениями. Однако еще предстоит подтвердить реальными делами нынешние заявления о продвижении вперед. В силу дипломатической секретности мы никогда не узнаем в точности, что именно было сказано во время переговоров и каким тоном... В отличие от Трампа Джо Байден подчеркнул, что намерен вести четкий диалог с Путиным. По завершении переговоров он с осторожным оптимизмом оценил результаты саммита, отметив, что существуют реальные перспективы в значительной степени улучшить отношения между двумя странами. Причем в условиях, когда США не пойдут ни на малейшую уступку относительно своих принципов и ценностей". Le Figaro: "Было заметно, что Владимир Путин стремится в ходе встречи указать на наличие тем, связанных с общей ответственностью обеих стран в силу того, что они являются великими державами.

Эта позиция Путина отражала постоянное стремление России к тому, чтобы американская держава воспринимала ее на равных и относилась к ней со всей необходимой серьезностью

Однако в ходе переговоров двух лидеров позиции их стран не изменились ни на йоту относительно всех тех тем, которые порождают серьезные разногласия, включая ключевые темы российско-американских отношений. В этой связи Владимир Путин несколько раз подчеркнул, что это ухудшение вызвано исключительно действиями американской стороны. Тогда как Джо Байден уверен в обратном, поскольку все те санкции, которые принимались в отношении России в последние годы, были вызваны действиями России с 2014 года в Крыму и Донбассе. Санкции были также введены в ответ на кибератаки, совершенные в ходе американских выборов". Италия Corriere della sera: "Поиск счастья не является целью в отношениях между США и Россией. Саммит на вилле Ла-Гранж не принес конкретных результатов, оставив нерешенными все критические вопросы, которые разделяют страны. Но три часа переговоров зажгли "зарницу надежды" на то, что между Москвой и Вашингтоном может возобновиться и укрепиться прагматичный диалог, основанный на взаимных интересах и направленный на построение доверия. Не было дружбы ни до, не будет ее и после между Джо Байденом и Владимиром Путиным. Но на их встрече была предпринята попытка достичь понимания и разрядки, ведущих к восстановлению нормальных дипломатических отношений с возвращением послов в обе столицы и обещающих возобновление переговоров о стратегической стабильности и ядерном разоружении. В этом Кремль остается для Белого дома главным собеседником во имя обеспечения коллективной безопасности. На этом саммите тон переговоров имел, возможно, более важное значение, чем их содержание. И Путин, и Байден пытались избегать острых спорных вопросов, хотя не скрывали разногласий". La Repubblica: "Главный результат саммита — и это максимум, который можно было от него ожидать, — заключается в том, что два президента смогли найти способ преодолеть взаимную враждебность, запустив переговорный процесс по вопросам, наиболее поддающимся обсуждению, таким как разоружение, киберпреступность, изменения климата. Коснулись они и наиболее острых вопросов, таких как права человека. С сегодняшнего дня для Байдена Китай остается главным противником, а Россия становится страной, с которой можно говорить. Байден и Путин подали друг другу руки перед началом переговоров — жест, который во времена пандемии приобретает особый символизм". Чехия ČT-24: "В Женеве было жарко, но лед в отношениях между США и РФ не растаял. Если кто-то ждал, что главы государств продемонстрируют какой-то жест взаимных симпатий, то этого он точно не дождался. На пресс-конференции Владимира Путина стало, по всей видимости, понятно, что на встрече могла возникнуть определенная напряженность, так как в вопросе хакерских атак Путин сам перешел в атаку. Он сказал, что эти нападения происходят на территории России, а также, что большинство кибератак в США на американские объекты осуществляется с американской территории… Нельзя сказать, что лед удалось пробить. Путин в любом случае достиг того, чего хотел. Он оказался в центре внимания, несмотря на то, что Россию мы, наверное, с трудом можем считать сверхдержавой. Если как-то охарактеризовать итоги этого саммита, то можно сказать, что между США и Россией сейчас наступил период "холодного мира". Respekt: "Итог встречи Байден — Путин можно выразить так: мы ни капельки не любим друг друга, но понимаем, что должны как-то рационально сосуществовать ради всеобщего блага". Швеция Svenska dagbladet: "Для Владимира Путина просто личная встреча с Джо Байденом, на которую смотрел весь мир, была частичной победой. И Путин тоже выглядел победителем, когда представил свою версию саммита... На встрече было сделано несколько шагов, которых ранее опасались, считая, что это может создать атмосферу морозильной камеры. По мнению наблюдателей, отношения между США и Россией не были такими плохими со времен холодной войны. Но в Женеве президентам удалось обсудить среди прочего стратегическую стабильность, кибербезопасность, изменение климата и возможный обмен заключенными.

Таким образом, переговоры, похоже, прошли в более теплой, чем ожидалось, атмосфере и заложили основу для стабилизации и продолжения диалога

Австрия APA: "На первой встрече президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина в среду наблюдались осторожные сигналы разрядки напряженности… Пока Путин хвалил президента США, тот старался быть жестким в тональности по отношению к Москве". Der Standard: "Этот саммит, конечно, не был перегружен завышенными ожиданиями. Цель заключалась в том, чтобы установить противопожарные стены, чтобы в случае возникновения огня дело не дошло до обширного пожара. Ведь недостатка в поводах для конфликта нет: будь то в Восточной Европе, на Ближнем Востоке или по теме кибератак. Ни Байден, ни Путин — каждый из них четко указал на это во время общения с прессой — не заинтересованы в эскалации конфликта". Финляндия Helsingin sanomat: "Каждый из них создал картину деловой встречи с деловым человеком. Это не дружба, мы не заглядываем глубоко в душу друг другу, но по крайней мере разговариваем. Или, как сказал Путин на пресс-конференции: "В жизни нет счастья, есть только зарницы его". И пока улучшение отношений между США и Россией — это тоже лишь зарница на горизонте. Это стало ясно под конец пресс-конференции Байдена. Журналист выкрикнул вопрос, почему он рассчитывает, что Россия изменит свое поведение. Байден развернулся и сказал, что ни на что не рассчитывает. Для него было важным не показаться мягким, не говоря уже о том, чтобы предстать наивным перед своей домашней аудиторией. США и Россия — не друзья". Испания La Vanguardia: "Очень трудный саммит в Женеве был вполне конструктивным, но глубокие разногласия очевидны… Немедленное возвращение послов в две столицы — один из ощутимых результатов, хотя это и воспринималось как должное". Турция Cumhuriyet: "Отношения между Россией и США не так плохи, как несколько месяцев назад. Белый дом стал использовать немного более мягкие выражения, чем раньше. Путин же заявил, что это традиционная практика США перед переговорами и обмануть так Россию не получится… Основными пунктами повестки дня встречи были утверждения о вмешательстве в выборы в США, кибербезопасность, санкции против России, события в Белоруссии, Карабах, Ливия, Сирия и Украина. Обсуждались вопросы экологии и изменения климата, но даже если по ним получится сотрудничать, то найти решение региональных проблем не представляется возможным. В целом получается следующее: некоторые вопросы так и останутся нерешенными даже при наличии сотрудничества по ним. Взаимодействие по ряду проблем хоть и продолжится в краткосрочной перспективе, большая часть имеющихся проблем не уйдет. Начиная с 2008 года Россия, несмотря на санкции, не отступала перед США и Европой в геополитических вопросах, и можно с уверенностью сказать, что отныне мы будем наблюдать конфликт между США и Россией в различных плоскостях". Milliyet: "Долгие годы сверхдержавы на саммитах обсуждали ядерное оружие. Теперь же говорят о кибероружии. Когда одна из сторон нажмет кнопку запуска ядерных ракет, то же сделает и другая, и это будет ядерный апокалипсис… Путин хвалится большими вложениями в новые торпеды и гиперзвуковое оружие, но знает, что не сможет их использовать. Зато в любой момент сможет применить кибероружие... Итог такой: невозможно сдерживать Россию, оказывая на нее давление только экономическими санкциями. Нужна "Цифровая женевская конвенция". Для этого, говорят, Байден и пытается "наладить доверительный диалог" с Путиным". Бразилия Folha de S.Paulo: "Если бы речь шла о боксе, то результат встречи, продолжавшейся около трех с половиной часов, можно было бы назвать технической ничьей или победой россиянина по очкам с минимальным преимуществом. А все благодаря двум неудобоваримым темам: Украине и кибератакам... Оба политика говорили на одном языке, упоминая решение данной проблемы, которое должно быть основано на минских соглашениях. Принимая во внимание недавний не слишком дружелюбный обмен репликами между Байденом и Зеленским, который хочет скорейшего вступления Украины в НАТО, что на сегодняшний день нереализуемо, в Киеве, должно быть, запахло жареным". Япония Kyodo: "На первой очной встрече Владимира Путина и Джо Байдена, судя по всему, не было достигнуто значительных результатов для улучшения отношений РФ и США, и лидеры с трудом договорились продолжить диалог. Между тем президенты приняли совместное заявление, в котором подчеркивается, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Ранее Москва хотела получить от Вашингтона подтверждение соответствующего принципа, закрепленного в 1985 году в совместном заявлении по итогам переговоров (лидера СССР Михаила) Горбачева и (президента США Рональда) Рейгана, однако администрация Трампа не делала этого". Yomiuri shimbun: "На переговорах с Путиным Байден стремился сдержать противостояние и выйти на путь построения стабильных отношений с Россией, чтобы избежать "войны на два фронта" с Москвой и Пекином. Ранее американский президент назвал Китай единственным конкурентом США и выразил намерение собрать ресурсы для противодействия китайским властям. В связи с этим ему было невыгодно занимать агрессивную позицию в отношении РФ". Китай China Daily: "Саммит Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве не принес "большого набора результатов". Однако это в пределах ожиданий и не ослабляет значения встречи.

Нереалистично ожидать, что нынешний саммит даст что-то сравнимое с саммитом 1985 года между лидерами СССР и США, которому приписывают начало выхода двух стран из состояния холодной войны