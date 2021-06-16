Байден считает, что Россия не хочет выглядеть "Верхней Вольтой с ядерным оружием"

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Россия находится в трудном положении в современном мире, но не хочет при этом выглядеть "Верхней Вольтой с ядерным оружием". Такое мнение высказал президент США Джо Байден в беседе с журналистами у трапа своего самолета перед вылетом из Женевы в Вашингтон по завершении двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Что Байден говорил о встрече с Путиным

"Базовые правила игры" и позитивный тон. Что Байден говорил о встрече с Путиным

"Россия находится в очень, очень трудном положении. На них давит Китай. Они отчаянно хотят оставаться мировой державой", - сказал он, отвечая журналистам, спрашивавшим президента, как он может быть уверенным в выполнении Москвой своих обещаний.

"И они отчаянно не хотят, чтобы их знали, как сказал один критик, в качестве Верхней Вольты с ядерными ракетами, - продолжил Байден. - Как я узнал, для каждого мирового лидера важно, как он выглядит на международной арене, независимо от того, откуда он".

Верхей Вольтой до августа 1984 года называлось государство в Западной Африке Буркина-Фасо.