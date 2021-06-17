Пашинян принимает участие в телевизионных дебатах перед выборами в парламент Армении

ЕРЕВАН, 17 июня. /ТАСС/. Исполняющий обязанности премьер министра Армении Никол Пашинян принимает участие в теледебатах перед досрочными выборами в парламент республики, которые назначены на 20 июня.

Политик отправился на дебаты сразу после выступления на митинге на площади Республики в центре Еревана, в котором приняли участие десятки тысяч его сторонников.

Дебаты проходят на Общественном телевидении Армении. Приглашение принять участие в дебатах не приняли основные конкуренты Пашиняна - бывший президент республики, лидер блока "Армения" Роберт Кочарян, бывший глава Службы нацбезопасности Армении, лидер партии "Родина" Артур Ванецян (блок Честь имею), первый президент, глава партии "Армянский национальный конгресс" Левон Тер-Петросян, крупный бизнесмен и глава партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян.

Выборы

На фоне политического кризиса, который начался в Армении в ноябре прошлого года, премьер-министр и главы представленных в парламенте партий договорились о проведении внеочередных выборов. 10 мая на специальном заседании депутаты соблюли необходимые формальности, чтобы роспуск парламента стал юридически возможным. После этого президент Армен Саркисян назначил дату внеочередных выборов на 20 июня. Пашинян и члены его правительства до выборов остаются работать в статусе исполняющих обязанности. Его партия "Гражданский договор" будет участвовать в выборах самостоятельно и не станет создавать блоки с другими политическими силами.

Одним из главных соперников Пашиняна на выборах будет, по мнению экспертов, бывший президент страны Кочарян, который создал блок "Армения" вместе с главами партий "Дашнакцутюн" и "Возрождающаяся Армения" Ишханом Сагателяном и Ваге Акопяном. В выборах будет также участвовать Республиканская партия экс-президента Сержа Саргсяна, которая теперь создала блок с партией бывшего главы Службы нацбезопасности Армении Артура Ванецяна "Родина". Парламентская оппозиция - партии "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" - также заявила об участии в выборах без вхождения в какие-либо блоки.