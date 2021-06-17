Пашинян заявил, что Азербайджан удерживает 60 армянских пленных

ЕРЕВАН, 17 июня. /ТАСС/. И. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян на проходящих в четверг предвыборных дебатах заявил, что Азербайджан продолжает удерживать 60 армянских пленных после войны в Карабахе.

"[По данным] на сегодняшний день погибли в войне 3 705 человек, без вести пропавших 268, подтвержденных пленных - 60, и есть вероятность, что еще 110 находятся в плену", - отметили Пашинян.

В субботу на Общественном телевидении Армении проходят предвыборные дебаты, в которых принимает участие Пашинян и лидеры шести партий, участвующих в предстоящих 20 июня выборах, в том числе бывший премьер Арам Саркисян и глава партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян. В дебатах отказались принимать участие главные оппоненты Пашиняна - бывший президент республики, лидер блока "Армения" Роберт Кочарян, бывший глава Службы нацбезопасности Армении, лидер партии "Родина" Артур Ванецян (блок "Честь имею"), первый президент, глава партии "Армянский национальный конгресс" Левон Тер-Петросян, крупный бизнесмен и глава партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян. Основными темами дебатов стали причины войны в Нагорном Карабахе, экономика, безопасность и демография.

После окончания боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта осенью прошлого года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, Сюникская и Гегаркуникская области Армении стали граничить с Азербайджаном. Ситуация там обострилась 12 мая. Тогда Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области, пройдя вглубь территории Армении на 3,5 км. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы.

Тем не менее обе стороны по-прежнему периодически сообщают о новых инцидентах. Так, 27 мая Азербайджан заявил о взятии в плен шести военнослужащих Армении при попытке перейти границу для совершения диверсии. Армянская сторона подтвердила факт пленения военнослужащих, но подчеркнула, что военные занимались в тот момент инженерными работами в приграничной зоне Гегаркуникской области Армении.

В минувшую субботу МИД Азербайджана сообщил о возвращении в Армению 15 военных в обмен на карты 97 тысяч противопехотных и противотанковых мин, заложенных в Агдамском районе. Как уточнило ведомство, обмен состоялся на азербайджано-грузинской границе в присутствии представителей Грузии.

Внеочередные выборы

На фоне политического кризиса, который начался в Армении в ноябре прошлого года, премьер-министр и главы представленных в парламенте партий договорились о проведении внеочередных выборов. 10 мая на специальном заседании депутаты соблюли необходимые формальности, чтобы роспуск парламента стал юридически возможным. После этого президент Армен Саркисян назначил дату выборов на 20 июня. Пашинян и члены его правительства до выборов остаются работать в статусе исполняющих обязанности.