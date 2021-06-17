Лидер юнионистов Северной Ирландии заявил о своей отставке

ЛОНДОН, 17 июня. /ТАСС/. Лидер Демократической юнионистской партии (ДЮП) Северной Ирландии Эдвин Путс заявил о том, что уйдет в отставку спустя чуть более месяца с момента избрания на эту должность.

"Я попросил председателя партии начать внутрипартийный выборный процесс, чтобы избрать нового лидера ДЮП", - говорится в распространенном в четверг по итогам заседания партии заявлении политика. Путс уточнил, что будет возглавлять ДЮП, пока ему не будет избран преемник.

Одной из причин такого решения стал скандал, разразившийся в ДЮП из-за назначения первым министром Северной Ирландии Пола Гивэна. Конфликт пошатнул позиции Путса, который поддерживал Гивена, приведенного к присяге в четверг. Однопартийцы начали подозревать нового лидера ДЮП в том, что он пошел на серьезные уступки североирландской национал-республиканской партии "Шинн фейн", чтобы националисты поддержали кандидатуру нового главы регионального правительства. Речь может идти о вызывающем много споров законопроекте о статусе ирландского языка в Ольстере, который уже много лет продвигает "Шинн фейн". В конфликт вокруг законопроекта, которому сопротивляется ДЮП, накануне вмешалось британское правительство, пообещав, что соответствующий закон будет принят в Лондоне, если до сентября его не утвердят в Белфасте.

ДЮП потеряла поддержку многих избирателей и переживает глубокий кризис в связи с последствиями Brexit, которые создают сложности с поставками многих категорий товаров в Ольстер из других частей Соединенного Королевства. Арлин Фостер, возглавлявшая партию с 2015 года, а правительство региона - с 2020 года, была вынуждена подать в отставку под давлением однопартийцев, обвинявших ее в том, что она не сделала все возможное, чтобы избежать роста напряженности в регионе из-за появления фактической таможенной границы в Ирландском море. По словам Путса, избранного лидером ДЮП на внутрипартийных выборах 14 мая, сложившаяся ситуация вызывает недовольство у значительной части населения, что может привести к всплеску насилия и росту республиканских настроений в регионе. В начале апреля в ряде городов Северной Ирландии прошли организованные юнионистами акции протеста, которые впоследствии переросли в беспорядки и столкновения с полицией.