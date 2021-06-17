Пост первого министра Северной Ирландии занял Пол Гивэн

ЛОНДОН, 17 июня. /ТАСС/. Пол Гивэн стал первым министром Северной Ирландии после того, как этот пост в понедельник покинула Арлин Фостер, занимавшая его с 2015 года. Как сообщает вещательная корпорация Би-би-си, в четверг днем Гивэн принес присягу в региональном законодательном собрании - Ассамблее Северной Ирландии.

Кандидатуру Гивэна, представляющего Демократическую юнионистскую партию (ДЮП) Ольстера, выдвинул ее новый руководитель Эдвин Путс. Примечательно, что по убеждениям оба являются креационистами, и ранее Гивэн выступал за то, чтобы в школах Северной Ирландии рассказывали не только о теории эволюции, но также и об антиэволиционных представлениях сторонников креационизма. 39-летний политик, который был помощником и советником Путса с 2010 года, стал самым молодым первым министром Северной Ирландии.

Должность заместителя первого министра, который вместе с ним возглавляет местное правительство и обладает теми же полномочиями, вновь заняла глава североирландской национал-республиканской партии "Шинн фейн" Мишель О'Нил. Кандидатуры обоих было необходимо утвердить до 21 июня, так как в противном случае центральное правительство в Лондоне должно было бы объявить о проведении досрочных выборов в ассамблею.

Как отмечает Би-би-си, из-за назначения Гивэна в рядах ДЮП может разразиться очередной скандал, который грозит пошатнуть позиции Путса и его сторонников. Однопартийцы подозревают нового лидера ДЮП в том, что он пошел на серьезные уступки "Шинн фейн", чтобы националисты поддержали кандидатуру Гивэна. Речь может идти о вызывающем много споров законопроекте о статусе ирландского языка в Ольстере, который уже много лет продвигает "Шинн фейн". В конфликт вокруг законопроекта, которому сопротивляется ДЮП, накануне вмешалось британское правительство, пообещав, что соответствующий закон будет принят в Лондоне, если до сентября его не утвердят в Белфасте.

ДЮП потеряла поддержку многих избирателей и переживает глубокий кризис в связи с последствиями Brexit, которые создают сложности с поставками многих категорий товаров в Ольстер из других частей Соединенного Королевства. Фостер была вынуждена подать в отставку под давлением однопартийцев, обвинявших ее в том, что она не сделала все возможное, чтобы избежать роста напряженности в регионе из-за появления фактической таможенной границы в Ирландском море. По словам Путса, избранного лидером ДЮП на внутрипартийных выборах 14 мая, сложившаяся ситуация вызывает недовольство у значительной части населения, что может привести к всплеску насилия и росту республиканских настроений в регионе. В начале апреля в ряде городов Северной Ирландии прошли организованные юнионистами акции протеста, которые впоследствии переросли в беспорядки и столкновения с полицией.