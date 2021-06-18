Экс-посол США в Москве: саммит в Женеве прошел в ключе не "кто виноват", а "что делать"

ВАШИНГТОН, 18 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве способны заложить основу "нового подхода к определению отношений" между Москвой и Вашингтоном в предстоящие несколько лет. С таким прогнозом выступил, комментируя в четверг в беседе с ТАСС результаты российско-американского саммита в Швейцарии, бывший посол США в Москве Джеймс Коллинз. По его оценке, Путин и Байден подали по итогам встречи в Женеве политический сигнал правительствам России и США о необходимости приступить к предметным переговорам по целому ряду конкретных вопросов.

"Мне показалась, что встреча стала особенно важной по трем причинам", - сказал отставной кадровый дипломат, который является в последние годы старшим научным сотрудником вашингтонского Фонда Карнеги. "Во-первых, она была конструктивной, прошла по-деловому, без полемики", - пояснил эксперт. На его взгляд, в Женеве "состоялось ясное обсуждение в формате "один на один" действительно тех вопросов", по которым между Россией и США "есть разногласия" и по которым Москва и Вашингтон могут "выйти на сотрудничество". "Таким образом, [встреча] была [из разряда] не "кто виноват", а "что делать". Считаю, что это было чрезвычайно важно", - отметил Коллинз. Он возглавлял американское посольство в России в 1997-2001 годах.

Во-вторых, продолжал бывший посол, чрезвычайно важным было то, что начинается диалог "экспертов [правительств двух стран], дипломатов", должны начаться содержательные обсуждения, а не просто обмен обвинениями и упреками. "Начало [такого] диалога было, на мой взгляд, крупным плюсом", - подчеркнул Коллинз, считающийся одним из самых авторитетных американских специалистов по России.

"В-третьих, было важным то, что [стороны] наметили определенные конкретные сферы приложения внимания. Прежде всего, разумеется, речь идет о стратегической стабильности и контроле над вооружениями. Однако, хорошо и то, что они (власти России и США) наконец сочли важным говорить о вопросах кибербезопасности. Это будет очень сложно. Но давно пора начать обсуждение [этой области]", - убежден отставной дипломат. "Одинаково важным" ему видится решение сторон начать консультации по региональным вопросам вроде Арктики и Сирии.

"Начинайте заниматься вот этими делами"

"Мне показалось, что теперь все эти вопросы входят в повестку дня, которая будет рассматриваться надлежащими должностными лицами обеих сторон. Насколько интенсивными будут эти дискуссии, я не знаю. Но, думаю, это ободряет. Считаю, что лидеры в общем и целом заявили своим правительствам: начинайте заниматься вот этими делами", - заявил Коллинз.

Он утвердительно ответил на просьбу уточнить, означает ли это, что президенты каждый в своей стране подают политический сигнал о необходимости налаживания сотрудничества бюрократическим аппаратам. С точки зрения Коллинза, и Путин, и Байден фактически дали понять в Женеве, что будут обсуждать "все - от Арктики до Сирии". Это посылает соответствующий сигнал органам власти обеих стран, констатировал бывший посол.

Он признался, что у него были "очень ограниченные ожидания" от встречи в Женеве. "Но я надеялся <...>, что она будет продуктивной и конструктивный. Думаю, таковой она и оказалась. Я бы сказал, что она была конструктивной, дальновидной. И она обеспечивает основу для выстраивания, я бы сказал, нового подхода к определению отношений, которые будут между нашими странами в предстоящие месяцы и годы", - отметил Коллинз.

К нормализации дипломатических отношений?

Он также заострил особое внимание на договоренностях президентов, касавшихся условий работы дипломатических миссий.

"Наконец, больше чем просто хорошей новостью стало решение вернуть послов [России и США после консультаций] на места работы", - считает Коллинз. Он выразил надежду на то, что "теперь будут обсуждения вопросов о том, как вернуться к [полному] комплектованию дипломатических миссий", восстановлению их "нормальной работы" в двух странах.

"<...> Давно пора прекратить использовать дипломатические миссии для подачи сигналов, как инструменты для наказания или применения мер в ответ на то, что нашим странам друг в друге не нравится. Лично я верю, что это очень важно, имеет ключевое значение, если мы собираемся открывать серьезные дискуссии, начинать более широкое сотрудничество между двумя обществами", - указал бывший посол.

"А теперь посмотрим, как все это пойдет", - подытожил Коллинз.

При этом он повторил, что "был воодушевлен" готовностью сторон обсуждать раскалывающие Россию и США "вопросы, касающиеся киберпространства".

Большой резервуар доброй воли

Большой резервуар доброй воли в отношении идеи улучшения отношений с Россией сохраняется в Соединенных Штатах невзирая на все сложности в отношениях между Вашингтоном и Москвой в последние годы, заявил Коллинз.

"Мое личное ощущение заключается в следующем: имеется большой резервуар доброй воли в отношении идеи, что улучшение отношений, наличие рабочих отношений и взаимного уважения с Россией отвечает интересам всех, включая Соединенные Штаты <...>", - подчеркнул отставной кадровый дипломат, который является в последние годы старшим научным сотрудником вашингтонского Фонда Карнеги.

"Вопрос, полагаю, будет заключаться в том, как [теперь] пойдут переговоры [между Россией и США], какой прогресс они покажут, какие возможны результаты сглаживания противоречий", - полагает Коллинз.

Сопротивления бюрократии не будет

При этом бывший посол отрицательно ответил на вопрос о том, усматривает ли он риск саботажа американским бюрократическим аппаратом сигналов со стороны президента США Джо Байдена о необходимости попробовать нормализовать отношения Москвы и Вашингтона. "Я так не думаю", - заявил Коллинз, считающийся одним из самых авторитетных американских специалистов по России.

"Думаю, факт сводится к тому, что у Байдена не будет никаких подлинных проблем с бюрократией. Если он скажет, что надо действовать таким-то образом, то так и будет", - подтвердил Коллинз.

Фактор Капитолийского холма

Однако, отметил он, в этом уравнении есть иной требующий внимания момент - роль, которую во внешней политике Вашингтона на российском направлении и не только на нем играет Конгресс США.

Применительно к России эта роль "будет существенной", предупредил Коллинз. "И Конгресс занял определенные очень жесткие позиции по вопросам, по которым мы (США) не соглашаемся с Россией", - напомнил эксперт.

"Г-н Байден является весьма опытным политиком. И у него большой опыт взаимодействия с Конгрессом. Полагаю, что, если проводить сравнение с г-ном Трампом (предыдущим президентом США Дональдом Трампом), то раскол в правительстве намного меньше, чем был", - убежден специалист.

"<...> Реальность такова, что во всем этом присутствует фактор внутренней политики [США], роль будут играть взаимоотношения между исполнительной и законодательной ветвями власти [в Вашингтоне]", - добавил отставной дипломат.

Он возглавлял американское посольство в России в 1997-2001 годах.