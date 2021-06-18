Эксперт: женевский саммит прокладывает новый путь для сотрудничества США и России

ВАШИНГТОН, 18 июня. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Итоги встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, учитывая изначально осторожные прогнозы, можно назвать крайне позитивными и воодушевляющими. Такое мнение высказал в четверг директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник, комментируя по просьбе корреспондента ТАСС саммит РФ - США в Женеве.

"Учитывая то, что планка надежд, которые возлагались на этот саммит, была установлена так низко, что даже червяку под ней было не проползти, можно сказать, что результаты оказались крайне позитивными и воодушевляющими", - сказал эксперт. "Путин и Байден не обменивались выпадами, не пытались выставить друг друга в дурном свете и никого не называли старым маразматиком, убийцей или диктатором, но говорили друг с другом уважительно, подчеркнув, что достигли позитивного понимания по целому ряду важных вопросов", - сказал он. "По сути и Байден, и Путин говорили о том, насколько конструктивной была встреча, а также рассказали о позитивных шагах, которые они предпримут, двигаясь дальше", - добавил Кузник.

Профессор считает, что лидеры двух стран достигли определенного согласия в диалоге о стратегической стабильности, по вопросам изменения климата и борьбы с пандемией коронавируса. "Они выразили приверженность совместной работе над урегулированием некоторых затянувшихся кризисных ситуаций в мире, в том числе по Ирану, Ливии, Сирии, Афганистану и Северной Корее", - отметил Кузник.

"Послы обеих стран вернутся в посольства в качестве первого шага восстановления нормальных дипломатических отношений. Надеюсь, что и консульства откроются вновь, и другие дипломаты, а также административный и технический состав вскоре тоже вернутся", - добавил эксперт.

"Интересно и то, что Путин дважды заявил, что они будут работать над урегулированием кризиса на Украине в рамках вторых Минских соглашений, достигнутых Россией, Украиной, Францией и Германией и поддержанных президентом США [Бараком] Обамой. Киев в значительной степени дискредитировал эти соглашения, объявив их обреченными на провал. Хотя Байден выражался менее четко, он, судя по всему, тоже отсылал к "Минску-2" в качестве отправной точки урегулирования конфликта, который всего несколько недель назад чуть было не привел к войне", - заметил американский профессор.

Новый путь для сотрудничества

В целом, по словам Кузника, "позитивные моменты [на саммите] сильно перевешивали негативные, и, это, судя по всему, проложило новый путь для сотрудничества между двумя ядерными гигантами".

"Несмотря на нападки со стороны ряда журналистов, которые были настроены на то, чтобы посеять разногласия и выставить президента Путина в невыгодном свете, итог [саммита] безусловно был позитивным", - резюмировал профессор.

Саммит в Женеве

Российско-американские отношения обострились после резонансного интервью, в котором Байден заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей".

После этого посол РФ в США Анатолий Антонов был приглашен для консультаций в Москву, где и находится с 21 марта. Посол США Джон Салливан отбыл для консультаций в Вашингтон 22 апреля.

В среду в Женеве прошел российско-американский саммит. Инициатива его проведения исходила от Вашингтона. Путин и Байден обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.