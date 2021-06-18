Главреда и издателя газеты "Пинго жибао" в Гонконге обвинили в сговоре с внешними силами

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 18 июня. /ТАСС/. Полиция Гонконга в пятницу официально выдвинула обвинения в отношении двух из пяти задержанных накануне сотрудников руководства редакции оппозиционной газеты "Пинго жибао". В заявлении правоохранительных органов говорится, что они обвиняются в "сговоре с внешними силами с целью создания угрозы национальной безопасности".

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"Остальные трое задержанных находятся под стражей для дальнейшего расследования", - отмечается в сообщении.

Пресс-служба полиции не уточнила имен, однако, по данным местных СМИ, обвинения были выдвинуты против главного редактора газеты Райна Ло и ее издателя Чжан Цзяньхуна, возглавляющего также головной медиахолдинг газеты Next Digital Media. Ожидается, что в субботу они оба будут доставлены в суд для оглашения им дальнейшей меры пресечения.

Рейд в редакции

В четверг полиция провела обыски и задержания в здании медиахолдинга Next Digital Media, принадлежащего арестованному в конце прошлого года оппозиционному магнату Джимми Лаю. В рейде участвовали около 500 полицейских, действовавших на основании выданного судом ордера, разрешающего конфисковывать материалы, смартфоны и компьютеры. Правоохранительные органы связывают расследование с серией из трех десятков газетных публикаций, в которых содержались призывы к иностранным санкциям против Гонконга и КНР. Некоторые из этих статей, как утверждается, были написаны лично Джимми Лаем под различными псевдонимами.

Этот бизнесмен считается одним из главных организаторов антиправительственных демонстраций, вспыхнувших летом 2019 года в специальном административном районе КНР. Он оказывал финансовую поддержку протестному движению, поддерживал связи с политической элитой США, призывал к введению санкций.

73-летний Лай был задержан 3 декабря прошлого года по делу о мошенничестве, 11 декабря ему предъявили обвинения в "сговоре с иностранными силами с целью создания угрозы национальной безопасности". В текущем году он получил в совокупности 28 месяцев тюрьмы за организацию и участие в серии незаконных акций протеста.