В Ереване спокойная обстановка за два дня до парламентских выборов

ЕРЕВАН, 18 июня. /ТАСС/. Жители Армении готовятся к главным выборам в стране с парламентской формой правления - досрочному голосованию в Национальное собрание. В Ереване жарко, но пока только в прямом смысле этого слова, напряжение в обществе не чувствуется и нет видимых предпосылок для дестабилизации ситуации. Однако политический градус может взлететь вверх довольно резко спустя три дня, когда ЦИК объявит предварительные итоги голосования.

В пятницу утром, накануне дня тишины, Ереван живет в привычном летнем ритме - в столице много туристов, которые сидят в многочисленных кафе либо прогуливаются по центру под палящим солнцем. Местные жители идут по своим делам, в общественном транспорте довольно много людей. О предстоящих выборах напоминают как многочисленные банеры вдоль дорог с изображением кандидатов, так и огромная сцена на площади Республики, которую сооружают для намеченного на вечер пятницы выступления перед сторонниками экс-президента Роберта Кочаряна. Сцена главного оппонента на выборах и.о. премьер-министра Никола Пашиняна будет располагаться на противоположной от Национальной галереи стороне площади, где накануне выступал глава кабмина перед своими сторонниками.

О том, что именно Пашинян и Кочарян являются главными фаворитами предвыборной гонки свидетельствуют как их многочисленные изображения на центральных улицах и проспектах столицы, а также опубликованный в пятницу отчет партнера социологической службы Gallup компании MPG, Согласно этому исследованию, 28,7% избирателей отдали бы голоса блоку "Армения" Роберта Кочаряна, 25,2% - партии "Гражданский договор" Никола Пашиняна, 10,8% предпочтут блок "Честь имею" третьего президента Сержа Саргсяна и экс-главы СНБ Артура Ванецяна. Кстати, предвыборных банеров с изображением Саргсяна корреспондент ТАСС не обнаружил, пройдя почти по всем центральным улицам столицы.

Ожидания граждан

В беседе с корреспондентом ТАСС жители столицы высказали разные мнения о том, собираются ли идти на избирательные участки. Кто-то не верит в то, что его голос может как-то изменить уровень жизни в стране, а кто-то напротив, настроен голосовать и призывает к этому других. Главный вопрос, который волнует жителей Армении, это, конечно, территориальный. Итоги войны в Карабахе осенью 2020 года повергли жителей Армении в настоящий шок, многие потеряли родных и друзей. Поэтому, как отметила жительница столицы Анна, мысли о реформах в образовании или экономике отходят на второй план.