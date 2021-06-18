Выборы в Армении обещают быть напряженными. Фавориты гонки ведут жесткую агитацию

Ослабленная после военных действий в Нагорном Карабахе политическая система Армении готовится к внеочередным парламентским выборам, которые запланированы на 20 июня и обещают быть самыми напряженными за время независимости страны. Основные игроки не только стремятся сформировать новое правительство, но и открыто обещают друг другу уголовное преследование в случае своей победы. Поражение в Карабахе и раскол в обществе Как и бывает почти во всех странах после военного поражения, в армянском обществе ищут виновных в неутешительных результатах противостояния в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Общество разделено на несколько лагерей, между которыми - откровенная вражда. Часть общества винит предыдущие власти за то, что они не смогли создать боеспособную армию, были вовлечены в коррупционные схемы и брали взятки.

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Другая часть обвиняет нынешние власти во главе с и.о. премьер-министра Николом Пашиняном. Он, по мнению оппонентов, начал вести неэффективную внутреннюю и внешнюю политику, допустил охлаждение отношений со стратегическим союзником - Россией, привел армию в небоеспособное состояние и в итоге довел общество до раскола, существенно увеличив поддержку прежних властей. Ситуация еще больше нагнетается неопределенностью на вновь открывшихся [после передачи Азербайджану семи районов вокруг Нагорного Карабаха] участках армяно-азербайджанской границы и отсутствием ясности в вопросе удерживаемых Азербайджаном лиц. Намерения Пашиняна и обещания Кочаряна Основными соперниками на предстоящих выборах являются партия Пашиняна "Гражданский договор" и блок "Армения" второго президента страны Роберта Кочаряна, который возглавлял государство в 1998-2008 годах и до сих пор пользуется популярностью в обществе. Согласно социологическим опросам, эти две силы являются фаворитами гонки и могут получить примерно по 24% голосов избирателей. Лидеры этих политических сил ведут жесткую агитацию, постоянно обвиняя друг друга, в частности, в поражении в Нагорном Карабахе.

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Пашинян уже заявил, что если в 2018 году он получил "бархатный мандат" у народа, то теперь просит "стальной", чтобы "расправиться со всеми бывшими коррупционерами" и "эксплуатирующей элитой", которые, как он повторяет, "хотят отобрать власть у народа". В связи с этим Пашинян ходит на встречи с избирателями с молотком в руке и обещает "после победы вытащить все ржавые гвозди". И.о. премьера Армении также просит у избирателей 60% голосов, чтобы иметь в парламенте большинство, необходимое для принятия решений. Кочарян в свою очередь продолжает повторять, что после смены власти в стране должно быть проведено независимое расследование для выявления причин поражения в военных действиях в Нагорном Карабахе. По словам Кочаряна, он склонен думать, что война была проиграна из-за предательства в высших эшелонах власти. Бывший президент обещает принести стабильность, восстановить боеспособность вооруженных сил, а также обеспечить рост экономики. Ближайшие сторонники Кочаряна открыто называют команду Пашиняна "властью зла" и "капитулянтами". Результаты соцопросов Согласно социологическим опросам, третьим по рейтингу в предвыборной гонке является блок третьего президента Сержа Саргсяна (2008-2018) и экс-главы СНБ Артура Ванецяна "Честь имею" - примерно 8%. Эта политическая сила также ведет жесткую борьбу с действующей властью, обвиняя ее в поражении и расколе общества.