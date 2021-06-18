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Главы МИД ЕС 21 июня подведут итоги работы над экономическими санкциями против Минска

По данным источника, в заседании примет участие экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская

БРЮССЕЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза подведут на заседании Совета ЕС 21 июня в Люксембурге итоги работы над разработкой экономических санкций против Белоруссии из-за посадки самолета Ryanair. Об этом заявил в пятницу журналистам в Брюсселе источник ЕС в преддверии встречи глав МИД.

"Министры также подведут итоги работы над экономическими санкциями против Белоруссии", - сказал он.

Дипломат подтвердил, что экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская примет участие в заседании Совета ЕС для обсуждения ситуации в Минске.

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