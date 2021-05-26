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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

"Белоруссия действовала адекватно". Заявления Лукашенко о посадке борта Ryanair

Белорусский лидер заявил, что Минск реагировал в соответствии с полученной информацией, а действия военных он оценил как "суперпрофессиональные"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко (в центре) Сергей Шелег/БелТА/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко (в центре)
© Сергей Шелег/БелТА/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Белорусская сторона приняла адекватные меры в ситуации с самолетом авиакомпании Ryanair, при этом на его борту "находился террорист", о чем знали за рубежом, а сама республика находится сейчас на передовой не холодной, а уже "ледяной войны". Так президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления описал происходящие события.

ТАСС собрал его главные высказывания.

Действовали суперпрофессионально

Комментируя ситуацию с экстренной посадкой в аэропорту Минска 23 мая борта Ryanair, Лукашенко заявил, что белорусская сторона реагировала в соответствии с полученной информацией, а действия военных он оценил как "суперпрофессиональные". "Мы делали все, чтобы спасти людей. На следующий день после инцидента поминутно и посекундно были представлены схемы полета. Там все ясно и понятно. Кстати, после этого они отказались от так называемого международного расследования. А что расследовать?"

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Действия военных были одобрены им лично после доклада дежурного пункта управления военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Самолет развернули возле БелАЭС, а все системы защиты атомной станции, в том числе противовоздушная оборона, были переведены в режим полной боевой готовности.

"Не надо меня упрекать, я действовал законно, защищая своих людей". Как утверждает Лукашенко, сообщение о минировании самолета Ryanair поступило в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска одновременно, оно пришло из Швейцарии. Но борт не захотели принять ни Вильнюс, ни Варшава, ни Львов, ни Киев. Кто прислал такое сообщение, "ХАМАС, не ХАМАС, - сегодня это не имеет никакого значения".

"Террорист" на борту

"В самолете находился террорист, и об этом знали далеко за пределами РБ [Республики Беларусь]". Задержанный Роман Протасевич и его сообщники, уверен Лукашенко, собирались устроить в Белоруссии "бойню и кровавый мятеж".

"Один экстремист со своей сообщницей. Но пусть теперь его многочисленные западные защитники ответят на вопрос: на какие спецслужбы этот человек работал? Не только он, но и его сообщница. Западные защитники должны ответить на вопрос: кто ему платил за участие в войне в Донбассе? Этого они, наверное боятся больше всего. Поэтому подняли вой. Опыт наемника у него великий". По его словам, эти факты известны не только в Белоруссии "и в братской России, но и во всем мире".

"Ледяная" война

"Мы оказались на передовой новой не холодной, уже ледяной войны. И выстоять может то государство, которое не поддастся гибридному давлению", - заявил глава белорусского государства. - Обращаюсь ко всему мировому сообществу: нет смысла шатать Беларусь".

По его словам, это уже не информационная война, а гибридная, "нужно сделать все, чтобы она не переросла в горячую". При этом недоброжелатели республики извне "преступили множество красных линий", "перешли границы здравого смысла и человеческой морали". "Идет поиск новых уязвимостей. И это направлено не только на нас. Мы для них полигон. Экспериментальная площадка перед броском на Восток. Апробировав у нас, они пойдут туда".

Лукашенко пригрозил, что Белоруссия "ответит адекватно", и призвал помнить прежде, чем делать резкие необдуманные движения", что Беларусь - это центр Европы. Он пообещал жестко реагировать на санкции и провокации в отношении Белоруссии.

Уличные протесты уже невозможны

"На протяжении 2020 года на Беларусь оказывалось беспрецедентное давление. Вы этому были свидетелями. Ни одна страна в мире не сталкивалась с таким многоплановым, многоуровневым террором". Лукашенко анонсировал, что в ближайшее время будет представлена дополнительная информация, в том числе и от недавно задержанных оппозиционеров.

Однако, по его мнению, уличные протесты уже невозможны. "Улица уже невозможна, потому что люди поняли ее суть. Наше сознание только укрепилось в последнее время. Чувство собственного достоинства белорусского народа не позволит террористам и экстремистам манипулировать нами".

Он уверен, что для всех прояснилась государственная позиция, выступили вперед национальные ценности, которые затем закрепились и в законодательстве.

Новая конституция

Лукашенко заявил, что в Белоруссии нельзя допустить раскола общества на фоне провокаций против страны. Он пообещал, что референдум по новой конституции Белоруссии пройдет демократично и открыто. Одновременно с разработкой поправок к конституции власти страны намерены внести изменения в избирательную систему. "Поэтому, исходя из опыта, нашу избирательную систему надо шлифануть, но таким образом, чтобы это было удобно для наших людей, для нашей страны".

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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