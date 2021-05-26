"Белоруссия действовала адекватно". Заявления Лукашенко о посадке борта Ryanair

Комментируя ситуацию с экстренной посадкой в аэропорту Минска 23 мая борта Ryanair, Лукашенко заявил, что белорусская сторона реагировала в соответствии с полученной информацией, а действия военных он оценил как "суперпрофессиональные". "Мы делали все, чтобы спасти людей. На следующий день после инцидента поминутно и посекундно были представлены схемы полета. Там все ясно и понятно. Кстати, после этого они отказались от так называемого международного расследования. А что расследовать?"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Белорусская сторона приняла адекватные меры в ситуации с самолетом авиакомпании Ryanair, при этом на его борту "находился террорист", о чем знали за рубежом, а сама республика находится сейчас на передовой не холодной, а уже "ледяной войны". Так президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления описал происходящие события.

Действия военных были одобрены им лично после доклада дежурного пункта управления военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Самолет развернули возле БелАЭС, а все системы защиты атомной станции, в том числе противовоздушная оборона, были переведены в режим полной боевой готовности.

"Не надо меня упрекать, я действовал законно, защищая своих людей". Как утверждает Лукашенко, сообщение о минировании самолета Ryanair поступило в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска одновременно, оно пришло из Швейцарии. Но борт не захотели принять ни Вильнюс, ни Варшава, ни Львов, ни Киев. Кто прислал такое сообщение, "ХАМАС, не ХАМАС, - сегодня это не имеет никакого значения".

"Террорист" на борту

"В самолете находился террорист, и об этом знали далеко за пределами РБ [Республики Беларусь]". Задержанный Роман Протасевич и его сообщники, уверен Лукашенко, собирались устроить в Белоруссии "бойню и кровавый мятеж".

"Один экстремист со своей сообщницей. Но пусть теперь его многочисленные западные защитники ответят на вопрос: на какие спецслужбы этот человек работал? Не только он, но и его сообщница. Западные защитники должны ответить на вопрос: кто ему платил за участие в войне в Донбассе? Этого они, наверное боятся больше всего. Поэтому подняли вой. Опыт наемника у него великий". По его словам, эти факты известны не только в Белоруссии "и в братской России, но и во всем мире".

"Ледяная" война

"Мы оказались на передовой новой не холодной, уже ледяной войны. И выстоять может то государство, которое не поддастся гибридному давлению", - заявил глава белорусского государства. - Обращаюсь ко всему мировому сообществу: нет смысла шатать Беларусь".

По его словам, это уже не информационная война, а гибридная, "нужно сделать все, чтобы она не переросла в горячую". При этом недоброжелатели республики извне "преступили множество красных линий", "перешли границы здравого смысла и человеческой морали". "Идет поиск новых уязвимостей. И это направлено не только на нас. Мы для них полигон. Экспериментальная площадка перед броском на Восток. Апробировав у нас, они пойдут туда".

Лукашенко пригрозил, что Белоруссия "ответит адекватно", и призвал помнить прежде, чем делать резкие необдуманные движения", что Беларусь - это центр Европы. Он пообещал жестко реагировать на санкции и провокации в отношении Белоруссии.

Уличные протесты уже невозможны

"На протяжении 2020 года на Беларусь оказывалось беспрецедентное давление. Вы этому были свидетелями. Ни одна страна в мире не сталкивалась с таким многоплановым, многоуровневым террором". Лукашенко анонсировал, что в ближайшее время будет представлена дополнительная информация, в том числе и от недавно задержанных оппозиционеров.

Однако, по его мнению, уличные протесты уже невозможны. "Улица уже невозможна, потому что люди поняли ее суть. Наше сознание только укрепилось в последнее время. Чувство собственного достоинства белорусского народа не позволит террористам и экстремистам манипулировать нами".

Он уверен, что для всех прояснилась государственная позиция, выступили вперед национальные ценности, которые затем закрепились и в законодательстве.

Новая конституция

Лукашенко заявил, что в Белоруссии нельзя допустить раскола общества на фоне провокаций против страны. Он пообещал, что референдум по новой конституции Белоруссии пройдет демократично и открыто. Одновременно с разработкой поправок к конституции власти страны намерены внести изменения в избирательную систему. "Поэтому, исходя из опыта, нашу избирательную систему надо шлифануть, но таким образом, чтобы это было удобно для наших людей, для нашей страны".