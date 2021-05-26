Лукашенко считает, что Белоруссия столкнулась с "многоплановым, многоуровневым террором"

МИНСК, 26 мая. /ТАСС/. Белоруссия в результате событий после президентских выборов 2020 года столкнулась с беспрецедентным давлением и "многоплановым, многоуровневым террором". Об этом заявил в среду президент республики Александр Лукашенко, выступая в парламенте на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.

"Современный мир столкнулся с новым вызовом. Пандемия не только убивает людей, но и деформирует сознание. Она перекраивает всю систему мироустройства. Ломает сложившиеся экономико-логистические связи. Скажу больше: под шумок сильные мира сего ведут передел сфер влияния. И голоса средних и малых государств никого не интересуют. Вопросы решаются прежде всего за счет благополучия и национальных интересов этих малых и средних народов. На протяжении 2020 года на Беларусь оказывалось беспрецедентное давление. Вы этому были свидетелями. Ни одна страна в мире не сталкивалась с таким многоплановым, многоуровневым террором", - цитирует Лукашенко газета "Беларусь сегодня".

По его словам, мир только начинает "расхлебывать последствия остановки всего - производств, образования, торговли". "Недаром бытует поговорка, что нужно видеть дальше собственного носа. Смотреть вперед, когда все смотрят под ноги", - отметил глава государства. При этом президент напомнил, что в то время, как почти весь мир был закрыт, белорусы смогли обеспечить работу всех важнейших систем и не загнать людей "в четыре угла". "Почему обрушились на Беларусь. Потому что не сделала, как все. Не прогнулась и не поддалась стадному инстинкту. Действовала в первую очередь в интересах людей, а не чьих-то глобальных финансовых амбиций, - сказал он. - Сегодня понятно, что мы оказались правы. Как это, какое-то маленькое, недоразвитое государство - и оказалось в единственном числе правым? Масштабная тяжелая работа по защите людей продолжается и сегодня".

Затронув тему вакцинации населения, белорусский лидер отметил, что это тоже стало возможным, благодаря общим усилиям и активному взаимодействию с Россией. "Очевидно, что на этапе выхода из пандемии западное общество недовольно тем, как происходит этот выход, - сказал Лукашенко. - Их позиция сегодня - отвлечь от того, что происходит у них, наша позиция по пандемии - это нежелательный опыт для них. Ведь им же придется отвечать перед своими гражданами. Беларусь более экономически живая им поперек горла. Вот и атакуют"