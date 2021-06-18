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Адвокат правозащитника Середенко в Эстонии обжаловал его содержание под стражей

Ранее Харьюский уездный суд Эстонии не удовлетворил ходатайство о замене меры пресечения общественному деятелю на электронное наблюдение

ТАЛЛИН, 18 июня. /ТАСС/. Адвокат Владимир Садеков обжаловал в Таллинском окружном суде меру пресечения в виде содержания под стражей правозащитнику и общественному деятелю Сергею Середенко, который был арестован в марте по подозрению в антигосударственной деятельности. Об этом адвокат сообщил в пятницу.

Как рассказал Садеков порталу ERR, он обжаловал в Таллинском окружном суде постановление суда первой инстанции, по которому для Середенко избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. 3 июня Харьюский уездный суд Эстонии не удовлетворил ходатайство о замене меры пресечения Середенко на электронное наблюдение.

30 марта пресс-секретарь Государственной прокуратуры Эстонии Кайри Кюнгас сообщила, что эстонский правозащитник и общественный деятель Сергей Середенко, который является руководителем проекта "Русский омбудсмен в Эстонии", задержан по подозрению в антигосударственной деятельности. Как заявил позднее генеральный директор Полиции безопасности Эстонии Арнольд Синисалу, Середенко арестовали из-за его якобы имевших место контактов со спецслужбами РФ. Посольство РФ в Эстонии назвало задержание Сергея Середенко примером борьбы с инакомыслием.

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