Посольство РФ в Эстонии назвало задержание правозащитника Середенко борьбой с инакомыслием

ТАЛЛИН, 31 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Эстонии считает примером борьбы с инакомыслием задержание в республике правозащитника и общественного деятеля Сергея Середенко.

"Трудно избавиться от впечатления, что мы имеем дело еще с одним примером подавления инакомыслия в Эстонии, заявляющей о себе как о стране с передовой демократией, - говорится в распространенном в среду заявлении диппредставительства. - В свете этого хотелось бы надеяться, что в ходе начатого расследования будет доказана полная несостоятельность выдвинутых против Середенко обвинений".

Как отметило посольство, Эстонию обоснованно критикуют на многих международных площадках, причинами являются "сохранение так называемого института негражданства и дискриминация в системе образования, нарушение прав русскоязычных граждан и многое другое".

"Среди тех, кто на протяжении многих лет выступает с критикой сложившегося положения дел в стране, весьма заметен был известный правозащитник Середенко, открыто как гражданин Эстонии излагавший свою точку зрения на этот счет", - отметило посольство. Оно назвало ошеломляющим поступившее со значительным опозданием сообщение об аресте правозащитника.

30 марта пресс-секретарь Государственной прокуратуры Эстонии Кайри Кюнгас сообщила, что Середенко был задержан в начале месяца, его подозревают "в поддержании отношений, направленных против Эстонской Республики". Как добавила Кюнгас, суд по ходатайству Госпрокуратуры выдал санкцию на арест Середенко, признав подозрения в его адрес и задержание обоснованными. Пресс-секретарь в интересах следствия отказалась разглашать другие подробности.

Правозащитник Середенко является руководителем проекта "Русский омбудсмен в Эстонии".