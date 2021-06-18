СМИ: прокуратура потребовала приговорить племянника Фетхуллаха Гюлена к 22,5 годам тюрьмы

ТАСС, 18 июня. Селяхаддин Гюлен, племянник обвиняемого в попытке госуударственного переворота в Турции Фетхуллаха Гюлена, может быть приговорен турецким судом к 22,5 годам тюремного заключения. Такого наказания потребовала прокуратура, сообщил в пятницу турецкий телеканал NTV.

Гюлену предъявлено обвинение "создании и руководстве вооруженной террористической организацией".

31 мая этого года телеканал NTV сообщал, что сотрудники Национальной разведорганизации Турции доставили в страну Селяхаддина Гюлена. При этом не уточнялось, где именно была проведена операция по его задержанию, но указывалось, что это произошло за рубежом. Племянник руководителя "террористической организации фетхуллахистов" (ФЕТО) был вывезен за пределы Турции ранее при содействии других членов организации. По данным разведки, Гюлен имеет связи с рядом высокопоставленных руководителей ФЕТО, в том числе с членами консультационного совета.

В Турции он находился в розыске по обвинению в членстве в вооруженной террористической группировке.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения. В подготовке переворота Анкара обвиняет проживающего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и связанную с ним ФЕТО.