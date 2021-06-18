Чехия и Польша продолжат на следующей неделе урегулирование спора вокруг шахты "Туров"

ПРАГА, 18 июня. /ТАСС/. Чешско-польские переговоры на уровне экспертов об урегулировании судебного спора вокруг польской угольной шахты "Туров", начавшиеся в четверг в Праге, пока не принесли результата и поэтому будут продолжены на следующей неделе. Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель министра окружающей среды Чехии Владислав Смрж.

"Чешская и польская стороны декларировали желание достичь урегулирования спора вокруг шахты "Туров" внесудебным путем, но пока это не удалось. Поэтому команды экспертов продолжат переговоры на следующей неделе", - сказал он.

В переговорах задействованы министерства охраны окружающей среды и внешнеполитические ведомства обеих стран. Стороны выражают надежду, что найдут компромисс по подготовленному Чехией проекту договора об урегулировании судебного спора вокруг шахты. Документ, направленный польской стороне 14 июня, содержит условия, при выполнении которых Прага готова отозвать свой иск к Варшаве из суда ЕС.

Местные СМИ несколько дней назад сообщили, что регулярный контроль ситуации в польской шахте чешскими инспекторами должен стать одним из условий подписания договора, снимающего претензии Чехии к польской стороне.

Чехия в конце февраля подала жалобу в суд ЕС против Польши, обвинив ее в том, что из-за расширения угледобывающей шахты в приграничных районах республики резко понизился уровень подземных вод. Суд ЕС 21 мая удовлетворил иск Праги и обязал Варшаву немедленно приостановить добычу на шахте "Туров" в Богатыне (Дольношленское воеводство) до тех пор, пока вопрос не будет решен по существу.

После решения суда ЕС о закрытии шахты премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что польское правительство не будет предпринимать никаких действий, которые могли бы ударить по энергетической безопасности Польши, и не закроет шахту.

Польше грозит штраф

Между тем Чехия обратилась в суд ЕС с предложением, чтобы он обязал Польшу выплачивать штраф в размере €5 млн за каждый день продолжения добычи угля на шахте "Туров". Заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек проинформировал 15 июня, что Польше предоставлено время до 22 июня для озвучивания своих намерений по поводу решения о возможных штрафных санкциях. С шахтой "Туров" связано 4-7% производства электроэнергии в Польше. Закрытие шахты означало бы увольнение 5 тыс. работников и нанесло бы польской экономике ущерб в 13,5 млрд злотых (около $3,75 млрд).